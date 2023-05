Cubre gobierno deudas de Pensiones Civiles de Tlaxcala

Tras la planeación integral que tiene como fin hacer un ahorro económico, la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, confirmó que su administración cubrió las deudas de Pensiones Civiles de Tlaxcala y sigue el saneamiento financiero para dar un mejor servicio a los usuarios.

Aunque los maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación e integrantes del Sindicato de los Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios y Organismos Descentralizados del Estado 7 de Mayo, acusan que el servicio de salud que reciben por medio de Pensiones Civiles está en riesgo.

Al respecto, la Gobernadora rechazó que los servicios de la institución estén en peligro, pues a su administración le interesa fortalecer y mejorar el tema de salud, además de poner orden en las finanzas.

“Pueden estar todos tranquilos en ese sentido, a veces cuando surge un rumor, al rato se convierte en generalidad, pero no es el caso. Lo estoy aclarando. Al contrario, estamos preocupados por cada día mejorar las condiciones y que todos los trabajadores cuenten como hasta ahora con todos sus servicios, medicamentos”.

Tras referir que Pensiones Civiles tiene problemas de antaño, Lorena Cuéllar reconoció que 300 personas jubiladas no cuentan hoy en día con su pensión y el gobierno quiere resolver la situación. “Porque no es justo que una persona que trabajó muchos años esté en espera de su apoyo. No tienen su pensión porque el recurso requerido es millonario”.

En este sentido, expuso que su gobierno avanza en mejorar las finanzas de Pensiones Civiles, pagaron los medicamentos atrasados, cubrieron los pagos demorados, haciendo cambios de médicos porque los anteriores tenían vicios. “Tuvimos que cambiarlos para que no se prestara, un solo trabajador gastaba cerca de 600 mil pesos, desde luego no hay finanzas que alcancen para poder pagar situaciones como esas”.

Sobre el conflicto en el Colegio de Bachilleres de Tlaxcala, la mandataria confirmó que en esta semana tendrá una reunión con el titular para analizar el tema y verificar la parte jurídica del laudo laboral. “Voy a meterme a fondo para analizar varios temas y tomar una decisión”.

El apunte

