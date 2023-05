Demandan autonomía sindical los burócratas

Aprovechando la conmemoración del Día del Trabajo, los integrantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios y Organismos Descentralizados del Estado 7 de Mayo, demandaron autonomía sindical al protestar afuera de Palacio de Gobierno.

Alto al hostigamiento laboral, a los despidos injustificados, a la violencia institucional y laboral, así como respeto a los derechos laborales logrados por años de lucha sindical, libre elección de los dirigentes, fueron las consignas plasmadas en las pancartas que portaron los burócratas.

Los sindicalizados del “7 de Mayo” también exigieron pago puntual a los jubilados, derecho a tener una representación, incremento salarial justo, que los Poderes y municipios cumplan las prestaciones establecidas en su contrato laboral.

Entrevistado al respecto, Enrique Escobar Cortés, líder de uno de los grupos de burócratas, pidió que no haya una imposición en el sindicato, los trabajadores son libres de seleccionar a sus representantes, al tiempo de que solicitó respeto para la base trabajadora porque no han recibido su aumento salarial.

Confirmó que para buscar destrabar el conflicto del gremio realizarán una tercera votación para el uno de junio próximo, luego de que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje negó la toma de nota tanto para su planilla, como para el grupo de Karina Erazo, después de que el pasado nueve de diciembre celebraron las elecciones para seleccionar a los representantes del Comité Ejecutivo y de Vigilancia, en asambleas simultáneas.

En Pensiones Civiles no tenemos medicamentos, no tenemos jubilaciones. Llegamos un año donde no hay pensiones, estamos peleando por eso, hay quienes hicieron su trámite en forma y no les han pagado. Lo más importante es eso, prestaciones, jubilaciones, servicio médico. Tenemos compañeros que dieron de baja sin ningún motivo

Escobar Cortés acusó que tiene compañeros despedidos de los ayuntamientos de Zacatelco, Yauhquemehcan y Huamantla. En Chiautempan hubo un intento de despido, pero no se concretó. En cuanto a Pensiones Civiles opinó que el gobierno actual no ha hecho mucho para mejorar.