Deberán aspirantes a OFS dejar cargo 6 meses antes: Ever Campech

Para la elección del próximo o próxima titular del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), uno de los requisitos será el no haber ocupado un cargo público al menos seis meses antes de la designación, con lo cual el Congreso del Estado cortará las aspiraciones de varios servidores públicos que podrían aspirar a ocupar ese cargo, advirtió el presidente de la comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, Ever Campech Avelar.

Local Falta firma del síndico en 14 cuentas públicas

En entrevista, refirió que la iniciativa fue planteada de inicio para que únicamente fueran 30 días de separación del cargo para funcionarios que quisieran acceder al puesto, pero eso podría acarrear un conflicto de intereses, de ahí que determinaron la temporalidad de seis meses y no dos años como está actualmente.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Local Proponen modificar fecha de las cuentas, por año electoral

Para que vieran que no fue una iniciativa a modo, se presentó por el diputado proponente y la comisión la modificó, pero sí acompañó el tema de fiscalizar el primer trimestre de las cuentas públicas en el año electoral y evitamos la laguna que teníamos, indicó.

Sin embargo, señaló que aún existe la convocatoria que emitirá la Junta de Coordinación y Concertación Política, en la cual podrían adecuar ciertos requisitos para hacerla más ética, profesional y transparente, pero conservará exigencias como la de los cinco años de experiencia, entre otros.

Local ¡Cuentas claras! Plantean en el Congreso local modificar plazos de fiscalización a municipios

Por otro lado, mencionó que decidieron abrir los perfiles para incluir el de ciencias jurídicas, como al menos otros 15 estados ya lo tienen, y no al de las sociales, pues no sería ético ni congruente que un psicólogo o un antropólogo asumiera la titularidad del OFS, pues las funciones de estos no son las que realiza el organismo.

Más información:➡️ Regular, operación de fiscalía anticorrupción

La Comisión de Puntos las analizó, sometió a consideración de 13 diputados y vieron que solo en Nayarit contaban con el perfil de ciencias sociales, por eso decidieron dejarlos así, porque el Órgano aplica leyes, pues quien va y audita son contadores, pero la titularidad debe estar encabezada por esos profesionales, manifestó.

En otro orden de ideas, también informó que la dictaminación de las cuentas públicas de los dos primeros trimestres de 2023 sí podrán auditarlas, pues existía un vacío en la ley actual que no le permitió al Congreso dictaminar en diciembre.

El próximo jueves o viernes podría enlistase en el orden del día este dictamen para que el Pleno del Congreso del Estado lo apruebe.