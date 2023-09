Defiende Jaciel González las leyes de ingresos que aprobó como presidente de la Comisión de Finanzas

Después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó varias leyes de ingresos municipales, el expresidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado, Jaciel González Herrera, argumentó que los ministros encargados de dicho caso consideraron que la fórmula de cobro por metros luz y por el beneficio que reciben puede ser un elemento válido para el cálculo de un derecho indivisible como lo es el alumbrado público.

En entrevista, indicó que derivado de las acciones de inconstitucionalidad que la Comisión Nacional de Derechos Humanos promovió por diversas leyes de ingresos municipales, específicamente por el cobro del derecho de alumbrado público, no están siendo correctamente interpretadas.

En este sentido, señaló que para el 2024 ha sido prevista una tarifa única sujeta a una tabla de estímulos fiscales, tratando de corregir lo que en su momento representó un porcentaje alto de errores de cálculo en el cobro de la tarifa y que a la fecha quizás represente un 5 % en los citados cálculos para el cobro de alumbrado público.

Agregó que con estos estímulos fiscales pretenden apoyar tanto a las empresas, pequeños comercios y público en general a fin de que el pago por el derecho de alumbrado público sea lo más proporcional y equitativo para los contribuyentes.

De acuerdo con lo abordado por lo ministros, los municipios de Tequexquitla, Ixtacuixtla, Papalotla, Nopalucan, Ayometla, Tepeyanco, Terrenate, Xaloztoc, Xaltocan, Zacatelco, Yauhquemehcan, Tetlatlahuca, Tetla, San Pablo del Monte, Calpulalpan y Huamantla violaron los principios de proporcionalidad y equidad tributaria en los artículos referentes al cobro de alumbrado público, pues pretendían calcular el monto en función de la distancia del frente de cada predio.

Lo anterior, provocó que el pasado lunes la SCJN invalidara diversas disposiciones de las leyes de Ingresos de 2023 de 26 municipios del estado, esto por violaciones a la proporcionalidad tributaria, al derecho a la seguridad jurídica y al principio de gratuidad en el acceso a la información pública y protección de datos personales, así como el cobro del alumbrado público.

ACTUAL PRESIDENTE

Ever Campech Avelar aseguró que para las leyes de ingresos de 2024 no caerán más en inconstitucionalidad, por lo cual revisarán que dichos documentos se apeguen a lo que marca el Código Financiero y no presenten alzas de más del 3 %.