Concluye Congreso local dictaminación de cuentas, buscan sanciones para infractores

Con la fiscalización de municipios y algunos organismos descentralizados, este jueves concluyó la dictaminación de las cuentas públicas de los municipios y entes obligados correspondientes al ejercicio fiscal de 2021, donde los diputados de la LXIV Legislatura reprobaron la del municipio de Contla de Juan Cuamatzi, pues detectaron un posible daño a la Hacienda Pública por 20 millones 716 mil 703 pesos y cinco millones 406 mil pesos, correspondientes a los periodos del primero de enero al 30 de agosto y del 31 de agosto al 31 de diciembre, respectivamente.

En sesión extraordinaria, los congresistas acordaron el sentido negativo del municipio que hasta septiembre de 2021 encabezó Miguel Muñoz Reyes, debido a que, entre otras irregularidades, detectaron el pago de bienes y servicios sin acreditar su recepción y/o aplicación; pagos improcedentes y a empresas con presunta simulación de compraventa de bienes y/o servicios, así como deudores diversos con la utilización de recursos en fines distintos a los autorizados.

Aunado a lo anterior, detectaron que utilizó recursos públicos otorgados no comprobados; pago a proveedores; prestadores de servicios y/o contratista sin acreditar la recepción del bien o servicio; faltante de bienes muebles; obligaciones financieras contraídas sin liquidez para pagarlas, así como por conceptos de obra, insumos, bienes o servicios a precios superiores al del mercado; volúmenes de obra pagados no ejecutados.

De igual forma, el Órgano de Fiscalización Superior encontró conceptos de obra pagados no ejecutados; concepto pagado que no cumple con las especificaciones técnicas estimadas; procesos constructivos deficientes que causan afectaciones físicas en las obras públicas; obras y/o conceptos pagados no fiscalizados por ocultamiento de documentación comprobatoria; de su ejecución obras y/o conceptos pagados no fiscalizados por ocultamiento de documentación comprobatoria y de su ejecución, entre otros, por más de 15 millones de pesos.

Asimismo, en el periodo del 31 de agosto al 31 de diciembre, en el cual ya fungía como alcalde Eddy Roldán Xolocotzi, el sentido de la dictaminación fue negativo, pues detectaron posible daño de cinco millones 406 mil 33 pesos por concepto de gastos pagados sin documentación comprobatoria; pagos de gastos improcedentes, a empresas con presunta simulación de compraventa de bienes y/o servicios, así como volúmenes de obra pagados no ejecutados.

Por otro lado, San Pablo del Monte fue otro de los municipios que resultó con sentido en contra, pues en el periodo del 31 de agosto al 31 de diciembre incumplió con el marco normativo vigente en la correcta aplicación de recursos por la cantidad de siete millones 336 mil 891 pesos, es decir, el 11 por ciento de un importe devengado de 66 millones 674 mil 309 por diversas irregularidades.

También, Santa Apolonia Teacalco, del periodo enero-agosto de 2021, incumplió con el marco normativo vigente en la correcta aplicación de tres millones 991 mil 609 pesos, esto por conceptos de gastos pagados sin documentación comprobatoria; pago de bienes y/o servicios sin acreditar su recepción y aplicación; pago de gastos improcedentes; pago a empresas con presunta simulación de compraventa de bienes y/o servicios, entre otros.

La misma condición presentó Santa Cruz Quihletla, pues de agosto a diciembre presentó un posible daño por cinco millones 60 mil 424 pesos, que representan el 17.35 % de un importe devengado de 29 millones 166 mil 421 pesos, por diversas irregularidades.

Teolocholco, en el periodo enero-agosto de 2021 registró un posible daño patrimonial por tres millones 876 mil 970 pesos por diversas irregularidades; además de Tepetitla, con dos millones 424 mil 743 pesos en agosto-diciembre; y Tzompantepec, que tuvo un presunto daño de enero a agosto de 2021 por 16 millones 526 mil 120 pesos, esto por diversas irregularidades.

LAS APROBADAS

De los dictámenes aprobados estuvieron las cuentas públicas de San Pablo del Monte, Tepetitla y Terrenate correspondientes al primero de enero al 30 de agosto de 2021, así como Santa Apolonia Teacalco, Santa Cruz Quihletla, Teolocholco, Terrenate y Tzompantepec, todas pertenecientes al periodo del 31 de agosto al 31 de diciembre del ejercicio fiscal antes señalado.

SE PRONUNCIAN DIPUTADOS POR SANCIONES

Al finalizar la sesión extraordinaria de este jueves, los diputados Jaciel González Herrera, Rubén Terán Águila, Juan Manuel Cambrón Soria, Blanca Águila Lima y Bladimir Zainos Flores se pronunciaron en tribuna porque la titular del OFS, María Isabel Delfina Maldonado Textle, inicie las denuncias correspondientes en contra de las autoridades que incumplieron con el buen manejo de los recursos públicos.

En este sentido, Cambrón Soria criticó que no es la primera ocasión que existen cuentas públicas reprobadas, pero hasta el momento no ha habido castigos ejemplares a quienes han infringido la ley, de ahí que siguen cometiendo dichos actos. Además, dijo que si no existe un compromiso por parte de la auditora y de la titular de la Procuraduría General de Justicia, Ernestina Carro Roldán, la labor que realizaron en la fiscalización se quedará en diatriba y no habrá nada, de ahí que le exigirán a la Junta de Coordinación y concertación Política del Congreso local que obligue al OFS a actuar. Finalmente, los diputados coincidieron en que representan una legislatura que pasará a la historia como la primera en conducirse de manera transparente, lo que demuestra que sí existen diputados que hacen las cosas de manera correcta, sin corrupción.

San Pablo del Monte incumplió con el marco normativo vigente en la correcta aplicación de recursos por la cantidad de siete millones 336 mil 891 pesos.

