Democracia va más allá de la alternancia: Ciro Murayama

La alternancia en el poder no debe ser una amenaza contra el proceso democrático, sostuvo el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama Rendón, quien refirió que "la democracia no es obra de una sola fuerza política, menos de una sola persona y no se puede arrebatar el esfuerzo de mexicanas y mexicanos comprometidos".

En su visita a Tlaxcala para presentar el libro “Democracia a prueba, elecciones en la era de la posverdad”, sentenció que México tiene pendientes para consolidar los derechos sociales, pero fue claro que no se puede sacrificar la libertad de expresión para lograrlo.

El Consejero del INE, Ciro Murayama, presentó en Tlaxcala “Democracia a prueba, elecciones en la era de la posverdad” /César Rodríguez

Murayama Rendón aseguró que la democracia participativa no es una aparición, sino un derecho en construcción, y reconoció que el país está en un proceso constante para lograr la confianza en las instituciones, y una muestra fue el proceso electoral de 2018, cuando se logró una participación de 53 % del padrón electoral.

En el auditorio Luis Carvajal Espino de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, acompañado por Elizabeth Piedras Martínez, presidenta del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) y Jesús Lule Ortega, vocal Ejecutivo del INE, comentó que la garantía de los procesos electorales ha sido resultado de la participación ciudadana, por lo que no se puede manchar estos procesos por la desconfianza.

Las anteriores acciones, dijo lastiman a una de las importantes conquistas de México. Incluso, refirió no todos serían culpables, pero sí responsables.

Expresó que la democracia no se puede catalogar como el remedio de los males sociales y detalló que no es la garantía para resolver deficiencias en temas de seguridad, pobreza y crecimiento económico, entre otros aspectos.

La insatisfacción del electorado, aseguró, no necesariamente va orientada a reclamos democráticos para garantizar el estado de derecho, sino que están renaciendo posturas extremas desde la democracia que atentan contra la democracia.

El consejero aseguró que para fortalecer este tema y la confianza ciudadana, yo no creo que desapareciendo los OPLES es como se van a desparecer los temas de inseguridad y pobreza, son temas distintos.

INSTITUCIONES RUMBO A LA DEMOCRACIA

El texto integra el avance que se ha tenido para alcanzar la confianza en las instituciones electorales para el desarrollo de los comicios, ya que han enfrentado una serie de retos tras el hartazgo de la ciudadanía por los resultados de los gobernantes.

En tanto, la presidenta del ITE, Elizabeth Piedras Martínez, explicó que habla sobre el proceso electoral de 2018 por medio del cual fue electo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y en el que fueron renovados la totalidad de los cargos del Congreso de la Unión y diputaciones locales.

Destacó las particularidades en dicho proceso en el que se dio la tercera alternancia en el gobierno de la República en la historia, además de que en estos comicios hubo un elevado porcentaje de participación electoral con un 53%.

Resaltó que 30 millones de mexicanos se inclinaron por una opción política, fue la primera vez que hubo participación candidatos independientes, que votaron mexicanos que viven en otros países, hubo una mayor regulación del uso de los medios de comunicación y que esas fueron las elecciones más vigiladas por los partidos políticos en la historia del país.

EL LIBRO

El ejemplar se compone de 12 capítulos y 392 páginas que abordan el modelo híbrido de elección después de la reforma de 2014..

