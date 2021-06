Día Internacional del Paramédico | Salvar vidas, misión de los socorristas

Trabajar en la salvación de vidas humanas ante situaciones de peligro y accidentes, es una misión que está presente todos los días, afirmaron socorristas de la Cruz Roja en Tlaxcala, quienes dijeron que reciben capacitación constante.

A propósito del Día Internacional del Paramédico, que se celebra cada 24 de junio, la Cruz Roja en Tlaxcala destacó que tienen 330 voluntarios entre socorristas, médicos, enfermeras, voluntarios, veteranos, damas voluntarias y personal administrativo.

Mencionó que de 2020 a la fecha de 2021 atendieron siete mil 512 servicios de emergencia, 21 mil 470 servicios médicos y 462 servicios asistenciales. La Cruz Roja resaltó que capacitaron en primeros auxilios a 24 mil 171 personas interesadas, pues son una institución humanitaria.

En cuanto a los servicios durante la pandemia auxiliaron a 211 pacientes por Covid-19, pues 88 Técnicos de Urgencias Médicas, estuvieron activos durante la contingencia, dieron 96 intervenciones psicológicas, distribuyeron tres mil kits de higiene y realizaron 13 webinars.

En entrevista, la socorrista de la Cruz Roja, delegación Huamantla, Verónica Ruíz, admitió que siente “adrenalina” en la atención prehospitalaria, por eso se especializó en Técnico en Urgencias Médicas (TUM) y hoy en día lleva 14 años colaborando en la institución. Compartió que tiene experiencias que le ayudaron a perfeccionar su forma de trabajo y su eficiencia.

“En capacitación estamos al 100 %, hay un crecimiento profesional porque continuamente nos estamos actualizando en la atención prehospitalaria. Mientras que del lado personal ser socorrista me ayudó a ser mejor persona por la convivencia con la gente. Conocer diferentes lugares, gente, he tenido mucha experiencia”.

De la misma manera, Verónica Ruíz recomendó a sus colegas tener cuidado en los servicios que otorgan en estos tiempos de pandemia, pues ayuda a cuidar a la población en general.

Por su parte, Iveth Sánchez Rodríguez, paramédico especializada en Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas de la delegación Apizaco, enfatizó que a lo largo de 15 años de voluntaria tiene como satisfacción ayudar en los primeros auxilios para salvar vidas, además de prepararse física y mentalmente para hacer mejor su trabajo.

“Tenemos una preparación cada cierto tiempo para renovar la constancia en TUM, también estoy certificada por la red de Conocer. En el 2018 me especialicé en “Búsqueda y Rescate”, esto a raíz de los sismos del 2017, es un área de oportunidad y me gusta colaborar. Se requiere fuerza mental y física, siempre me han gustado los retos”, finalizó.

