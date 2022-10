Día Mundial de la Salud Mental | Urgen a prevenir el suicidio en jóvenes

La inversión y prevención en temas de salud mental es necesaria para mitigar el suicidio en jóvenes y adolescentes, sector de la población en la entidad que se ha visto más vulnerable en los últimos años.

Tan solo de septiembre de 2021 a octubre del 2022 el despacho psicológico, a través de la línea de emergencia 9-1-1, registró 120 amenazas de suicidio y 94 casos perpetrados.

Dichas cifras deben visualizarse con el objetivo de ser prevenidas, señala Alejandro Di Grazia Roa, director del Centro Estatal de Información (CEI), quien en entrevista para este Diario, dijo sentirse más preocupado que optimista por dicha situación.

Si bien, las adicciones, la depresión y otros factores sociales han incidido en la conducta y pensamiento suicida, la pandemia por Covid-19 exacerbó la problemática. Estoy convencido de que lo que hizo la pandemia fue disparar muchísimos de los problemas que ya teníamos.

En ese sentido, Di Grazia llamó a atender a los más afectados: niños, adolescentes y adultos mayores a través de la detección temprana, tratamientos y seguimiento, siendo las escuelas el primer eslabón.

TAMIZAJE PSICOLÓGICO EN LAS ESCUELAS

Entre las acciones inmediatas a emprender en el estado, el doctor en Psicología propone el tamizaje en todos los colegios, desde educación básica hasta la superior, a fin de detectar a tiempo casos de depresión o conductas que puedan llevar a las adicciones, o en el peor de los casos, al suicidio.

Aunque la administración de Lorena Cuéllar ha emprendido acciones para tratar la salud mental de los tlaxcaltecas, éstas no han sido suficientes, pues se necesita de la colaboración conjunta de otras dependencias y de la misma ciudadanía.

No podemos hablar de la prevención, si no hablamos del suicidio, añade el especialista argentino-tlaxcalteca al asegurar que en el estado aún persisten estigmas sobre el suicidio a tal grado que muchos de los casos son ocultados o disfrazados como decesos causados por otros factores.

Ante esta situación, el trabajo conjunto entre gobierno, instituciones educativas y padres de familia será determinante para abatir las alarmantes cifras, asegura Di Grazia quien, junto a su equipo de expertos, recorre municipios a fin de brindar atención psicológica a la población en general.

De enero a la fecha el módulo de atención ha recorrido 21 municipios y ahora pretende visitar también las escuelas de todo el estado. Además, aprovechan para decirle a la gente que el 9-1-1 es también una línea de ayuda emocional.





ANTE UNA CRISIS EMOCIONAL, LLAMA AL 9-1-1

Desde la pandemia, las líneas de emergencias 9-1-1 y 089 han brindado apoyo a las personas que han padecido crisis emocionales y de depresión, a través de la ayuda de un equipo de expertos disponibles las 24 horas del día.

De hecho, a través de las llamadas de emergencia, el despacho estatal ha podido contabilizar las cifras de amenazas y suicidios que se tienen actualmente, las cuales revelan que los hombres tienden a privarse de la vida más que las mujeres, pues ellas lo intentan más, pero terminan desistiendo.

En el tema de depresión, Di Grazia Roa precisa que es realmente preocupante al ser el principal motivo de suicidio en todo el mundo. En Tlaxcala, del 100 % que padecen este trastorno mental, el 70 % no está diagnosticado. “Tenemos mucha gente con estrés postraumático, pero volvemos a lo mismo, no está diagnosticado (..) es terrible la negación”.

TRISTEZA Y DESESPERANZA, PRINCIPALES RAZONES DE SUICIDIO EN ADOLESCENTES

La conducta y el pensamiento suicida tienen que ver, básicamente, con la desesperanza y una profunda tristeza, causadas por diversas razones sociales, entre ellas y la más fuerte recientemente, por orientación sexual o identidad de género, detalla el director del CEI.





La pandemia fue un detonante para que el número de suicidios se inclinaran más a la población joven, pues la enfermedad no solo les arrebató a un ser querido, también su libertad, su círculo de amigos, su cotidianidad.

Para ello, los padres de familia deben de estar conscientes de las señales de sus hijos que van desde cambios de conducta hasta físicos. Esto es un proceso paralelo, estoy convencido de que hasta que nuestros hijos salgan de la etapa de adolescencia son responsabilidad nuestra.

Hay dos elementos importantes –añade Di Grazia- y tiene que ver con el vínculo de intimidad, es decir, que yo como padre pueda aceptar a mis hijos tal cuál son. Sin juzgarlos, ni criticarlos. Porque si no hay vínculo de intimidad, no puede haber un vínculo de confianza.

Y otro de los problemas, expone, son las expectativas que tienen los padres de sus hijos. Les exigimos de más, los ponemos a competir. Los jóvenes ya no pueden con la mochila emocional que les cargamos.

CUTTING, OTRO PROBLEMA QUE ATENDER

El “cutting” es una tendencia que está tomando fuerza entre los adolescentes tlaxcaltecas, cuya práctica consiste en cortarse la piel con objetos afilados generando heridas superficiales sin buscar el suicidio, pero que pueden ser señales prematuras, advierte el psicólogo.





Los adolescentes empiezan a cortarse porque por momentos el dolor físico los distrae del sufrimiento real, emocional (…) es un tema que me preocupa mucho, porque los padres no ven que los chicos se están cortando y en la escuela menos”. Pero, aunque el experto señala que este comportamiento es fácil de detectar, los padres se niegan a aceptarlo con un problema serio. “Es fácil como padres darnos cuenta de señales más físicas, pero no las emocionales, por ello la importancia de concientizarlos.

94 suicidios fueron registrados en la entidad, de septiembre de 2021 a octubre de 2022.

120 personas intentaron atentar contra su vida, según el registro del 9-1-1 en el mismo periodo.

Alejandro Di Grazia, psicólogo y director del CEI: El suicidio no es un acto de valentía, ni de cobardía, es un acto de sufrimiento

Tlaxcala, Apizaco y Huamantla fueron los municipios con más reportes de suicidios.

*Con información de Fabiola Caballero.

