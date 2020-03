Difunde Sesa medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia

La Secretaría de Salud (Sesa) llamó a la población del estado a cumplir con las medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia que estableció el Gobierno Federal para contener la propagación del Covid-19 en el país.

Local Baile popular en Contla desata polémica en redes

La dependencia estatal informó que la Jornada se pondrá en marcha del 23 de marzo al 19 de abril, con el objetivo de que la ciudadanía se mantenga en un aislamiento social preventivo para evitar contagios del virus.

Doble Vía Coronavirus | Reemplazan los peluches en una máquina de premios por rollos de papel higiénico

De esta manera, la Jornada Nacional de Sana Distancia establece cuatro puntos:

Fortalecer las medidas básicas de prevención, como el lavado frecuente de manos con agua y jabón; cubrir nariz y boca al estornudar o toser con el ángulo interno del codo, evitar el saludo de mano, abrazo y beso; y no salir de casa en caso de presentar síntomas compatibles con covid-19, como fiebre o tos.

Suspender temporalmente toda actividad no esencial que no afecte el desarrollo de organizaciones públicas, sociales o privadas ni los derechos de los usuarios a partir del lunes 23 de marzo; así como las que involucren la congregación o movilidad de personas en particular de diversas regiones geográficas y sustituirlas por actividades que favorezcan la sana distancia.

Reprogramar hasta nuevo aviso eventos de concentración masiva que congreguen a más de cinco mil personas.

Doble Vía [Video] El coronavirus desata caos en Italia; exhiben hospitales ‘desbordados’

Proteger y cuidar a las personas adultas mayores, por ser considerado grupo de riesgo ante el Covid-19.

De manera complementaria, la SESA recomienda mantener áreas de trabajo limpias, al momento de acudir a los comercios que vaya una persona por familia, así como evitar que niños, adultos mayores y personas con hemodiálisis, cáncer o alguna enfermedad respiratoria salga de su hogar, ya que son quienes tienen mayor riesgo.

LEE MÁS

Local Celebran a San José a puerta cerrada, en la capital

Local Certifica Sefoa a técnicos en formación de capital humano