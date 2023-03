Difunden medidas para evitar hepatitis

Al considerar que detectar a tiempo la enfermedad disminuye considerablemente las complicaciones en la salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tlaxcala, difunde entre sus derechohabientes las recomendaciones para prevenir la hepatitis, un grupo de males que provoca inflamación del hígado por causas de carácter infeccioso y no infeccioso.

Los especialistas definen el padecimiento con la inflamación del hígado causada comúnmente por una infección viral. Hay cinco virus que causan hepatitis con mayor frecuencia, denominados A, B, C, D y E. En este orden, la hepatitis A y E se transmiten por vía oral al ingerir agua o alimentos contaminados, también por prácticas sexuales con contacto anal-oral.

En tanto, las hepatitis B, C y D se pueden transmitir de la madre a la persona recién nacida durante el parto, así como por prácticas sexuales no protegidas, al compartir jeringas, rastrillos, cepillos de dientes, dispositivos de inhalación de sustancias, utilizar instrumental no estéril para procedimientos médicos, perforaciones y tatuajes. Pueden provocar enfermedad crónica, son la causa más común de defunciones relacionadas con cirrosis hepática, cáncer y hepatitis viral crónica.

En entrevista, el especialista del IMSS, Arquímedes Díaz Parra, argumentó que la hepatitis puede ser curable, pero al no ser tratada oportunamente puede originar problemas de salud, incluso la muerte, porque el hígado se encarga de filtrar la sangre que viene del sistema digestivo, eliminar químicos y metabolizar fármacos, además de ayudar a la digestión de productos grasos, albúmina y factores de coagulación.

Explicó que los síntomas pueden ser similares en los diferentes tipos de hepatitis viral, tales como presentar coloración amarillenta de la piel y los ojos, orina oscura, fatiga extrema, náusea, vómitos y dolor abdominal, aunque la mayor parte de los afectados no experimentan síntomas durante la fase aguda.

