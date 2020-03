Diputados deben ser responsables: Joel Molina

El encargado de la dirigencia estatal de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Joel Molina Ramírez, hizo un llamado para que los diputados locales, principalmente los de su partido, atiendan el rezago legislativo que registran y no centren su atención en temas personales.

El también senador de la República refirió que ya ha hecho algunas recomendaciones a los integrantes de su bancada en el Congreso local a que no descuiden sus funciones.

Molina Ramírez emitió una dura crítica a sus representantes populares, pues dijo que no han entendido el cambio que buscan de quienes representan al pueblo de Tlaxcala y comentó que “el dinero es malo cuando no se sabe usar y no se sabe administrar, caen en la tentación y eso los cambia”.

Pese a que detalló que tiene una comunicación constante con sus representantes populares, adelantó que se reunirá nuevamente con ellos para hacerles la recomendación de que desahoguen los temas pendientes y que son de vital importancia para la ciudadanía, pues a más de un año no se han concretado algunas propuestas importantes como es la creación de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Además, reprobó los señalamientos que existen en contra de diputados de su partido, es el caso de la diputada Mayra Vázquez Velázquez a quien acusan de supuestos actos de corrupción, por lo que conminó a que dejen de dirigirse por intereses personales y antepongan los de la ciudadanía.

Rezago

La actual legislatura registra un rezago de más de 60 iniciativas, acuerdos y proyectos por dictaminar que se mantienen en las distintas comisiones ordinarias.

