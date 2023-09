Disminuye la población analfabeta en Tlaxcala

En Tlaxcala la cifra de analfabetas disminuyó. En solo un año, 436 personas de 15 años y más abandonaron la estadística de rezago educativo y obtuvieron su certificado de nivel básico.

El comparativo entre el informe del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), correspondiente a 2021 y 2022, precisa que la cifra de analfabetismo disminuyó de 31 mil 888 a 31 mil 452 tlaxcaltecas.

En 2021, en la entidad eran 58 mil 592 personas que no contaban con el certificado de primaria y la estadística disminuyó en 2022 al reportar a 57 mil 496 pobladores. Respecto al nivel secundaria, hace dos años los números mostraron a 169 mil 624 tlaxcaltecas que no contaban con el certificado de estudios, cifra que bajó a 167 mil 938.

A propósito del Día Internacional de la Alfabetización, celebrado cada ocho de septiembre desde 1965 por declaratoria de la Organización de las Nacionales Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), en la entidad existe el Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos (ITEA), dependencia que brinda servicios gratuitos para los interesados en desarrollar habilidades básicas para leer, escribir, adquirir nociones matemáticas y contar con estudios de nivel de primaria y secundaria.

Las acciones van dirigidas a las personas que por algún motivo no concluyeron la educación básica en el sistema escolarizado, son mayores de 15 años de edad y desean aprender, acreditar y obtener el certificado de estudios, aunque también pueden asistir de menor edad.

El ITEA ofrece el servicio de alfabetización o nivel inicial para jóvenes y adultos, el programa parte del nivel primaria y está enfocado en desarrollar habilidades de lectura, escritura y adquirir nociones matemáticas, esto como una herramienta para enfrentar situaciones elementales de su vida cotidiana y lograr el certificado.

Para ser beneficiario solo requieren presentar original y copia de la Clave Única de Registro de Población, una fotografía digital tamaño infantil, acta de nacimiento y llenar el formato de registro que proporciona el ITEA. Los interesados deben acudir con la documentación a la coordinación más cercana al domicilio, esto para evitar gastos de traslado y tiempo para ser incorporado.

El ITEA tiene cobertura prácticamente en todos los municipios de Tlaxcala y cuenta con siete oficinas de zona en las principales cabeceras municipales: Apizaco, Huamantla, Zacatelco, Hueyotlipan, Tlaxcala, San Pablo del Monte y Chiautempan.

REPORTAN AVACE DE DOS DÉCIMAS

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revela que tres de cada 100 personas de 15 años y más no saben leer y escribir en Tlaxcala, lo que representa que en rezago educativo están 31 mil 613 personas. En los dos últimos años, la población analfabeta se redujo hasta en dos décimas, pues cifras obtenidas por la Dirección de Prospectiva, Acreditación y Evaluación del INEA, con corte al uno de diciembre del 2022, indican que la cifra pasó de 3.3 % en 2020 a 3.1 % el año pasado.

En entrevista, Michaelle Brito Vázquez, directora del ITEA, mencionó que en el estado son 11 mil 882 hombres y 20 mil 731 mujeres en situación de analfabetismo, pero el sector que reporta el mayor porcentaje son las personas mayores a 75 años de edad, hasta en un 25.3 %.

La titular destacó la importancia para que las personas mayores aprendan a leer y escribir, pues les facilita la vida cotidiana, como conocer las rutas del transporte público o contar el cambio que reciben de alguna compra.

Reveló que actualmente registran a 11 mil beneficiarios, de los cuales, el 57 % es mujer y el 43 % es varón, lo que engloba personas mayores de 15 años de edad que no sabían leer, escribir o no contaban con el certificado de primaria o secundaria.

Dijo que el avance registrado en la entidad se debe a los programas y acciones que realizan, actualmente impulsan el reconocimiento de saberes, que consiste en un examen que aplican a personas que tienen experiencia de vida, pero por alguna situación no pudieron estudiar en un sistema escolarizado.

Precisó que mediante un examen de 70 reactivos pueden acreditar su educación primaria y secundaria, tras cumplir con asesorías diarias y aplicar un examen, lo que permitirá que en menos de un mes obtengan el documento con validez oficial.

Otro programa es mediante módulos instalados en plazas comunitarias, círculos de estudio o asesores que acuden a los domicilios para brindar orientación y aplicación de exámenes diagnósticos.

Además, indicó que cuentan con la plataforma Aprende INEA, que arrancó el año pasado y está dirigida para personas mayores de 15 años de edad, les permite estudiar, hacer exámenes y certificarse desde casa con la misma validez oficial y pueden conectarse desde cualquier lugar.

Destacó que por instrucciones de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, desde 2022 realizan comando en tierra para ofrecer los servicios a todos los lugares del estado, esto mediante ITEA en Movimiento y Camino a la Alfabetización.

Incluso, aseguró que asisten a lugares como negocios, empresas, fundaciones, rellenos sanitarios, anexos, Centros de Readaptación Social, presidencias municipales, personas con discapacidad y personas que hablan idioma indígena, para alfabetizarlos.

Precisó que los municipios con mayor rezago son Tlaxcala, San Pablo del Monte, Tlaxco, Tetla, Zitlaltepec, Calpulalpan, Ixtenco, Huamantla, Papalotla, Yauhquemehcan, Ixtlacuixtla, Zacatelco, Tenancingo, Texoloc, Tlalteluco, Apizaco, Contla de Juan Cuamatzi, Chiautempan, El Carmen Tequexquitla y Atltzayanca.

EDUCACIÓN PARA ADULTOS CON PERSPECTIVA HUMANISTA

Hace un par de meses, el ITEA implementó un nuevo modelo de educación para la vida enfocado en una perspectiva humanista y de respeto a los derechos humanos.

La estrategia tiene el objetivo de atender, con nuevos libros y materiales impresos, a las personas que no tuvieron la oportunidad de acudir a la escuela para que reciban educación de calidad.

El nuevo modelo permite estudiar de manera presencial, con materiales educativos impresos y con el apoyo de un asesor del ITEA para que obtengan el certificado de primaria o secundaria, según sus intereses o necesidades.

EDAD NO FUE LIMITE PARA ESTUDIAR: BENEFICIARIA

Remedios Guadalupe Mireles es beneficiaria de los programas del ITEA, hace cuatro meses obtuvo el certificado de estudios del nivel primaria y aseguró que fue un trámite sencillo, tener 65 años de edad no fue un límite ni motivo de vergüenza para querer alfabetizarse, pues le brindaron las condiciones necesarias de manera amable y pertinente.

Es originaria de Durango, pero lleva 37 años radicando en Apizaco, compartió que en su niñez no pudo estudiar porque sus condiciones económicas y sociales no lo permitieron.

Detalló que hace poco tuvo conocimiento sobre las labores del ITEA y le brindaron información para estudiar, después de analizarlo se dio la oportunidad para obtener el documento de manera gratuita.

Externó que recibir el certificado de estudios de primaria le brindó una sensación de alegría y satisfacción, emociones que la motivaron para continuar sus estudios y obtener el documento del nivel secundaria.

Reveló que su motivación ha sido personal, sin ninguna necesidad laboral o económica, simplemente se dio la oportunidad para obtener el certificado y su experiencia fue favorable.

Siempre me trataron bien, me brindaron la información que necesité para presentar mi examen, estudié y leí, fue un proceso muy sencillo y me apoyaron en todo, me dieron el material para prepararme y lo logre, dijo.

Indicó que tardó aproximadamente 20 días para recibir el documento de estudios, actualmente inició estudios para obtener el certificado de nivel de secundaria, estima que en tres semanas presentará el examen.

Otro beneficio para Remedios Mireles fue que el trámite lo realizó en Apizaco, entonces se ahorró gastos de traslado a las oficinas centrales de la capital del estado, situación que le permitió combinar sus actividades educativas y personales sin inconveniente.

Finalmente, recomendó el servicio de ITEA para que los adultos y personas mayores aprendan a leer y escribir o cuenten con sus certificados de estudios, pues todos los trámites son gratuitos y los motivan a alcanzar sus metas.





EL APUNTE

El ITEA cuenta con 39 plazas comunitarios están ubicadas en plaza de comunidad o ayuntamiento, hacen convenios con los alcaldes para que les brinden un espacio y puedan equiparlos para dar atención a la ciudadanía.