Ejercen en UATx el derecho a lactancia

En febrero de 2020 fue abierto un lactario en la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), espacio que sigue vigente y permite a las mujeres que estudian o laboran ejercer su derecho de amamantar a sus bebés.

El lactario universitario es un espacio cómodo, privado e higiénico destinado para docentes, investigadoras, personal administrativo y de servicios, alumnas y todas las personas que requieran un lugar para alimentar a su bebé, extraer leche, brindar otros alimentos o cambiar la ropa o pañal de los menores.

El área de lactancia está ubicada al interior de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano, en el campus de rectoría de la UATx. Aunque es un espacio de reducidas dimensiones, cumple con los requisitos y mobiliario para la comodidad de las usuarias.

En entrevista, Josué Camacho Candia, director de la facultad, indicó que el espacio está disponible para la comunidad universitaria, de ahí que pueden acudir de otras facultades o campus sin que les genere algún costo el uso del área.

Explicó que la habilitación del lactario fue una iniciativa de la investigadora Miriam Tecamachaltzi, quien es mamá y promovió la creación, el espacio fue inaugurado el 13 de febrero de 2020. Antes de esa fecha, las docentes y alumnas no contaban con un espacio para la lactancia y tenían que hacerlo en pasillos o salones.

Detalló que han difundido el servicio que ofrecen en otras facultades para que las mujeres acudan a un lugar seguro y cómodo, el cual está abierto de lunes a viernes de 7:30 a 19:00 horas y no tiene cuotas o solicitudes sobre material de recuperación.

El director de la facultad aseguró que durante la pandemia las actividades presenciales fueron reducidas, pero el espacio permaneció disponible porque en todo momento hubo personal laborando y podrían requerir este servicio.

No obstante, la atención fue reactivada con el regreso escalonado a las actividades presenciales, de ahí que no tienen una fecha determinada para retomar el servicio del lactario que actualmente opera al 100 % para las mujeres que lo requieren.

Respecto a la higiene, mencionó que cuentan con personal para que limpie el área durante las mañanas, tardes y noches, incluso después de cada uso para mantener un lugar seguro para los lactantes y las estudiantes o trabajadoras.

En cuanto a demanda, externó que no reportan saturación en el servicio, pero no cuentan con una cifra de las usuarias, pues al respetar su privacidad no realizan un registro de entrada y salida ni del tiempo que pasan en el lugar.

Camacho Candia dijo que la política de contar con un lactario en espacio laborales y las instituciones proviene de la Organización Mundial de la Salud, que establece que las madres pueden hacer pausas remuneradas para alimentar a sus hijos y regresar a sus actividades, lo cual es un derecho, y en la UATx promueven la lactancia materna como un insumo vital porque contiene anticuerpos y provee energía, entre otras bondades.

El lactario universitario de la Autónoma de Tlaxcala cuenta con una cuna, mesa, sillón, silla periquera y enseres para brindar bienestar y comodidad.