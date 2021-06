Elecciones 2021: ¿Cómo votar este 6 de junio?

Este 6 de junio, miles de mexicanos saldrán a emitir su voto, sin embargo, debido a la pandemia por el Covid, se tomarán medidas extras a fin de procurar la salud de los votantes.

Local Cubrebocas será obligatorio para acudir a urnas

En los presentes comicios, los más grandes de la historia, además de la credencial de elector, deberás llevar un cubrebocas y tu propio bolígrafo. El objetivo de este último es evitar el contacto con otras superficies.

En el caso de la credencial, si no la renovaste este año, no te preocupes, será válida incluso si venció en 2019 o 2020, por lo que no habrá impedimento para salir a ejercer tu derecho como ciudadano.

PARA QUE TU VOTO CUENTE

1 Asegúrate de aparecer en la lista nominal.

2 Verifica en qué casilla te corresponde votar.

3 Para que tu voto sea válido marca la opción de tu preferencia.

4 Puedes acudir a votar en horario de las 8:00 a.m. a las 6:00 p.m.

5 Emite un voto libre y razonado.

Recuerda llevar a cabo las medidas sanitarias como el uso correcto del cubrebocas y careta; aplicación de gel antibacterial antes y después de votar; mantén la sana distancia, a no menos de dos metros.

Por su parte, los responsables desinfectarán las casillas frecuentemente así como otras superficies con las que se tendrán contacto durante el día.

UBICA TU CASILLA

Si no sabes que casilla te corresponde para votar, no te agobies, te decimos como ubicarlas.

En internet busca la página oficial del Instituto Nacional Electoral (INE) y da clic en el apartado de “Ubica tu casilla”. Allí deberás proporcionar el estado donde resides y la sección electoral, es decir, el número que aparece en el anverso de tu credencial.

Una vez completados los datos, das clic en buscar y listo, en la pantalla aparecerá la dirección de la casilla, acompañada de un croquis para mayor precisión.

