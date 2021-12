En 100 días de administración, dialogó gobernadora con diversos sectores

Durante los primeros 100 días de su administración, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros ha tenido acercamientos y reuniones con representantes de diversos sectores, pues su intención es escucharlos y trabajar de forma coordinada.

Local Cumple Lorena Cuéllar entrega de ambulancias a municipios previo a 100 días de Gobierno

Del uno de septiembre al seis de diciembre de este año, la mandataria se ha reunido con 394 personas, entre funcionarios y autoridades de los tres niveles de gobierno, empresarios, magistrados, autoridades internacionales y líderes sindicales.

Continúa leyendo: ➡️ Alumnos, al 100 % en escuelas: Sepe

Hace aproximadamente un mes, Cuéllar Cisneros participó en una reunión con 16 de sus homólogos en donde refrendó su compromiso de trabajar en apego a los principios de la Cuarta Transformación, que implican no mentir, no robar y no traicionar.

Con diputados locales e integrantes de su gabinete el cónclave tuvo como fin generar puentes de comunicación para trabajar de manera conjunta en beneficio de la ciudadanía.

Lee también: ➡️ Vigila Secretaría de Seguridad Ciudadana carreteras por robos a unidades

De forma constante, se reúne con los 60 presidentes municipales, con quienes trabaja de forma coordinada en diversos rubros, como lo es la seguridad, para implementar estrategias que permitan combatir la violencia de género, para atender a sectores vulnerables y hasta para escuchar sus propuestas en materia de obra pública.

Con representantes de cámaras y asociaciones empresariales con presencia Tlaxcala el acercamiento tuvo como fin la presentación de una propuesta de trabajo para reforzar al sector privado; mientras que con líderes sindicales fue para la protección de la base trabajadora.

No te pierdas: ➡️ En Tlaxcala, crearán APP para monitoreo del aire

REUNIONES EN NÚMEROS

Reuniones que hasta el pasado 6 de diciembre sostuvo la titular del Ejecutivo local, 62 fueron con presidentes municipales y, de esas, dos fueron presidentes municipales de Ciudad de México.

Local Refuerzan la seguridad por temporada navideña

Además, también sostuvo encuentros con:

No dejes de leer: ➡️ Las colillas de cigarro son un peligroso contaminante

98 funcionarios federales,

16 gobernadores,

14 diputados federales,

30 diputados locales,

11 líderes sindicales,

13 autoridades internacionales,

75 empresarios,

59 miembros de su gabinete legal y ampliado

16 autoridades que no se pueden catalogar dentro de las categorías anteriores.

La mandataria se ha reunido con 394 personas, entre funcionarios y autoridades de los tres niveles de gobierno, empresarios, magistrados, autoridades internacionales y líderes sindicales.

Más información: ➡️ Nochebuena de papel, una creación tlaxcalteca

Continúa leyendo ⬇️