En escuelas del Estado, impartirán talleres contra discriminación

Para combatir la violencia en las escuelas en cualquiera de sus modalidades, en especial en contra de la niñez y las mujeres, el Congreso del Estado aprobó la implementación de talleres y actividades extracurriculares para estudiantes del estado, a propuesta de la diputada Maribel León Cruz.

Con una reforma a la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala, será responsabilidad de autoridad educativa prestar esos servicios para promover el desarrollo humano integral, combatir las causas de la discriminación y la violencia en el estado y procurar el respeto a los derechos humanos.

De esta forma, la iniciativa manifiesta que la planeación, diseño, estructuración e implementación de los pretendidos talleres y actividades extracurriculares es facultad de la autoridad educativa, así como formular planes de estudio diversos a los que son facultad exclusiva de la federal.

Esta iniciativa no se limitará a la promoción del desarrollo humano para combatir las causas de discriminación y violencia en el estado, sino que deberá referirse al combate de la discriminación y la violencia, y no solo a sus causas, es decir, de manera integral y no únicamente en cuanto a los motivos que generan esos fenómenos.