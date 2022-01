En este mes, Sergio González comparecerá ante el Congreso del Estado

Para disipar dudas relacionadas con la política interior del estado inherente a las funciones del secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, los integrantes de la LXIV Legislatura proyectan llamarlo a comparecer el próximo 27 de enero ante el Pleno del Congreso del Estado.

Local Comparecerá titular de la Segob en enero

El Acuerdo ya fue presentado ante los miembros de la Junta de Coordinación y Concertación Política (JCCP) para su aval, la determinación de que la audiencia se dé a finales de enero fue con la intención de que los legisladores puedan integrar la agenda para el segundo periodo ordinario de sesiones.

Continúa leyendo: ➡️ Medida preventiva solicitar certificado de vacunación

En entrevista, el presidente de la JCCP, Rubén Terán Águila, sostuvo que la fecha tendrá que ser confirmada una vez que desahoguen los pendientes y coordinen la fecha de presentación con el Poder Ejecutivo.

Terán Águila resaltó que el hecho de que aún no hayan fijado una fecha para la comparecencia del funcionario estatal no implica una violación a la legislación, pues el plazo de 10 días naturales fue para que el Poder Ejecutivo se manifestara sobre la comparecencia y no para realizar el encuentro.

Más información: ➡️ Tlaxcala tiene control de brucelosis bovina

Señaló que las sesiones que desahogaron a final de 2020, como fue la de aprobación del Presupuesto de Egresos del Estado para el actual ejercicio fiscal, han sido alguno de los factores que han retrasado que el secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, se presente ante los 25 diputados.

Te puede interesar: ➡️ Bueno el incremento salarial, dice la CROC

No dejes de leer ⬇️