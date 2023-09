En gira por Italia, impulsa gobierno estatal a Tlaxcala como destino turístico internacional

Integrantes de tour operadoras y representantes de medios de comunicación de Italia conocieron sobre la talavera, la tauromaquia, el maíz, el pulque, el Santuario de las Luciérnagas, los textiles, las alfombras y tapetes de aserrín, y el colorido carnaval.

Ayer, el gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros, a través de la Secretaría de Turismo (Secture), continuó con la gira de trabajo por ese país europeo que tuvo la finalidad de internacionalizar a Tlaxcala como un destino turístico y que, como consecuencia a largo plazo, permitirá que el estado tenga una importante derrama económica, en favor del bienestar de su población.

Entre otras bondades que tiene Tlaxcala, en la sesión de trabajo las autoridades de Tlaxcala también destacaron las maravillas del Conjunto Conventual Franciscano de Nuestra Señora de la Asunción, nombrado Patrimonio Mundial, así como de sus zonas arqueológicas y haciendas, para de esa manera abrir nuevos mercados y atraer un mayor número de turistas.

De acuerdo con información oficial, la titular de la Secture, Josefina Rodríguez Zamora, sostuvo una reunión con más de 50 tour operadoras europeas que venden a México como un destino de gran historia y cultura, para que en esa promoción Tlaxcala sea incluida como un sitio turístico de primer nivel en la materia de índole religiosa, y así generar alianzas estratégicas.

Como parte de la promoción internacional de Tlaxcala, el gobierno del estado dialogó con 15 medios de comunicación italianos especializados en turismo, con la intención de que conocieran los atractivos de la entidad y, desde ese territorio, posicionarla entre los principales destinos turísticos no solo de México, sino del mundo.

La oferta turística de Tlaxcala presentada en Italia fue encaminada a que el estado sea visto como un destino rico en historia, cultura, belleza natural, tradiciones, gastronomía, arquitectura y sobre todo con mucho valor en sus atractivos religiosos.

Además, como un extra a todas esas características materiales e inmateriales de Tlaxcala, las autoridades estatales resaltaron la calidez y la hospitalidad de sus habitantes, y que son buenos anfitriones que son con los visitantes.

Uno de los resultados de esa visita de trabajo en Italia es el inicio del proyecto de promoción turística de manera conjunta entre el gobierno de Tlaxcala y la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Además, con ese encuentro con el sector de turismo de Italia, al administración estatal augura un incremento significativo de visitantes de ese país europeo y, desde luego, que el próximo Campeonato Mundial de Voleibol de Playa, a realizarse en Tlaxcala del 5 al 15 de octubre, sea uno de los primeros eventos que despierte su interés, pues les fue prometido que vivirán una experiencia única y memorable.

Durante la gira de trabajo en Italia, además del embajador Carlos Eugenio García de Alba Zepeda y la presidenta de la Asociación Económica de México-Italia, Letizia Magaldi, estuvieron presentes tour operadoras, como Ed E Subito Viaggi, Azeta Viaggi, Courtesy Travel, Cartorange Srl, Karisma Travelnet, Canuleio Viaggi T.O., Bellezze Di Roma, Canuleio Viaggi, Four Seasons Natura E Cultura y Nuove Esperienze T.O., entre otras.

MEDIOS ITALIANOS

Notizie Nazionali, Guida Viaggi, La Repubblica, Grupo Radio Centro, Agc Comunication Monica Pizzoli Rai Radiotelevisione Italiana, Notizie Nazionali, Panama Editore, Agc Comunication, Travelling Interline, medios de comunicación presentes.

Esas acciones de promoción turística efectuadas con el mercado italiano también se llevarán a cabo en España y Francia.