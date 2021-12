En Tlaxcala, perdura indiferencia ante la discapacidad

A pesar de existir un marco legal para garantizar el desarrollo integral y la participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad de las personas con discapacidades en Tlaxcala, es un escenario que no viven quienes forman parte de ese sector de la población.

De acuerdo con los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en Tlaxcala hay 203 mil 625 personas con alguna discapacidad, limitaciones en sus actividades cotidianas o con algún problema o condición mental, que significa el 15.2 % de la población en la entidad.

Sin embargo, las personas en esa situación todavía se enfrentan a muchos obstáculos, y uno de los principales es la indiferencia de las personas y la falta de cultura de la sociedad para respetar sus derechos.

Este viernes tres de diciembre será conmemorado el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y, por tal motivo, El Sol de Tlaxcala platicó con don Carlos Castillo Lara, de Nativitas, quien a pesar de ser ciego de nacimiento se considera una persona autónoma.

Empero, el señor de 42 años de edad y padre de dos hijas y un hijo lamentó que prevalezca la omisión para respetar los espacios públicos por donde caminan, y principalmente habló de la obstrucción de las baquetas por parte de comerciantes fijos y vendedores ambulantes.

Pero no solo eso, también lamentó que la gente disminuya el paso por las banquetas cuando coloca protección de ventanas y puertas, y que los gobiernos permitan la instalación, por ejemplo, de teléfonos públicos a mitad de las aceras, sobre todo aquellas de tamaño pequeño.

Aunque poco a poco eso ha sido modificado, pues anteriormente eran colocadas sin un orden en específico y nos causaban complicaciones para caminar, contó.

Esa indiferencia la vive día a día, pues si bien recalcó que no es una obligación de las personas “tenderles la mano”, compartió que en su mayoría la gente es insensible para ayudarles en algunas cuestiones como subir al transporte público o ubicar la unidad de la ruta que van a abordar, salvo los checadores que regularmente las gritan.

Necesitamos que haya señalamientos para nosotros, como guías en el piso, letreros en lenguaje Braille o incluso programas parlantes como los que existen en algunos transportes públicos en otros estados, opinó.

Y es que comentó que esos sistemas, y otros dirigidos a personas con otro tipo de discapacidad, facilitarían su traslado a diversos puntos del estado, incluidas escuelas, centros de trabajo o dependencias para la realización de algún trámite.

En la entrevista, don Carlos resaltó que no todas las personas son insensibles, ya que todavía hay gente “humana” que no duda en ayudarlo si le pide el apoyo.

Hay algunas personas que tienen esa sensibilidad para ayudarte, en mi caso me ha tocado que me extiendan la mano más mujeres que hombres, ojalá los hombres tuvieran más esa comprensión de apoyar a las personas con alguna discapacidad y, si está en sus tiempos y posibilidades, darnos el apoyo que necesitamos, opinó.

“SOY AUTÓNOMO”

Pese a todas las complicaciones que enfrenta al ser Tlaxcala un estado que no garantiza el libre tránsito de personas con algún tipo de discapacidad, don Carlos Castillo se considera autónomo.

Toda su vida se ha movido solo con la ayuda de su bastón, que le ha permitido transportarse de su casa a diversos sitios de manera autónoma, pero ahora lo hace con el apoyo de una de sus hijas quien se encarga no solo de dirigirlo, sino también de manejar el vehículo que le hace más fáciles sus traslados, No hay limitantes cuando uno tiene la decisión y las ganas de tocar puerta, no es demasiado complicado y yo ahorita, como en cada gobierno, confío en que la actual gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros se sensibilice para escucharnos y brindarnos apoyo, que sea incluyente y trabaje para todos, finalizó.

