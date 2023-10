En un año, logra PGJE mayor número de sentencias por delitos de alto impacto

En el primer año de ejercicio, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ha logrado un mayor número de sentencias en comparación con años anteriores, resaltó la titular de la dependencia, Ernestina Carro Roldán, durante el “Informe del número de sentencias logradas en delitos de alto impacto”.

Local Relevan a coordinador de la Guardia Nacional en la entidad; asume el cargo Alfredo Montiel Godínez

Ante medios de comunicación, detalló que son 41 carpetas de investigación con sentencia lograda, de las cuales cinco fueron por feminicidios, 10 por homicidio doloso, cinco por trata de personas y 13 por violación.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Local Reconoce Comisión Estatal de Derechos Humanos tortura, acto cruel del que no escapa Tlaxcala

Esos números superan a las sentencias concretadas en los años 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, debido al trabajo de los ministerios públicos, peritos, policía de investigación, directivos, jefes y subjefes, además de la coordinación que mantienen con las procuradurías y fiscalías de otros estados, así como con la Federación.

86 CARPETAS DE INVESTIGACIÓN PENDIENTES

De acuerdo con los números dados a conocer en relación con los delitos de alto impacto, son 86 Carpetas de Investigación (CI) las pendientes.

No te pierdas: ➡️ Comparece procuradora ante Congreso local; es cuestionada sobre su desempeño

De ese total, 31 carpetas están pendientes por trata de personas; nueve cursan la etapa de juicio; 13 en periodo intermedio y nueve vinculadas a proceso. En la Fiscalía Antisecuestros existen 23 Carpetas de Investigación por solventar, de ellas, seis en etapa intermedia, cinco en investigación complementaria y 12 juicios.

Mientras que en la Unidad de Feminicidios hay 12 carpetas por solventar, pero cinco en juicio, cuatro en investigación complementaria y tres en intermedia. En homicidios dolosos tienen pendiente 20 carpetas irresueltas, de las cuales 15 en etapa intermedia y cinco en etapa complementaria.

Local Protestan ante la PGJE familiares de joven desaparecida, en Zacatelco

AUDIENCIAS YA NO SE DIFIEREN, ASEGURA

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Agregó que el hecho de trabajar en conjunto con el Poder Judicial les permite que las audiencias no se difieran, las sentencias sean dictadas de manera expedita y no tengan un número importante de audiencias intermedias, pues anteriormente no pasaban de esa atapa.

Por otro lado, puntualizó que de las 41 sentencias, solo una recibió sentencia absolutoria, pero mediante recurso de apelación lograron revocarla y ordenaron la reaprehensión del acusado, de las otras 40, dos fueron apeladas, pero al final se confirmaron las sentencias.

De acuerdo con el Presupuesto ciudadano de este año, publicado por la Secretaría de Finanzas, a la PGJE le correspondió un monto de 319.22 millones de pesos para su operación y para brindar óptimos resultados en materia de impartición de justicia.