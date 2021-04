Encuestas patito buscan confundir, dice Lorena Cuéllar

La abanderada de la coalición “Juntos Haremos Historia en Tlaxcala”, Lorena Cuéllar Cisneros, manifestó que el aparato gubernamental evidencia su desesperación al difundir adhesiones de supuestos morenistas para la candidata oficial y encuestas “patito” que solo buscan confundir al electorado.

No obstante, refirió que la ciudadanía es demasiado inteligente y “hoy más que nunca me siento fortalecida”, porque la gente estará pendiente de que su voto no sea vulnerado ni mucho menos permitirá que nuevamente hagan un fraude electoral, en alusión a la elección de 2016 en la que salió derrotada.

“La gente se está organizando para cuidar sus votos, no podemos permitir de ninguna manera que exista un nuevo atropello, la democracia de Tlaxcala no puede estar en juego y la vamos a cuidar, por eso en las calles tenemos a miles de defensores de la Cuarta Transformación, morenistas de corazón, gente que no busca un pago o un puesto, solo quieren que le vaya bien a Tlaxcala”.

Refirió que los sondeos por WhatsApp y por Facebook que hace el aparato gubernamental a favor de Anabell Ávalos solo buscan incidir en la decisión de los electores; no obstante, aseguró que “nosotros vamos sumamente bien, las encuestas serias lo dicen y sobre todo los medios nacionales que son referentes de cómo ven el panorama al estado; Morena va a ganar Tlaxcala para su gente y aquí va a gobernar la Cuarta Transformación”.

