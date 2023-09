Es poco probable regularizar mototaxis: Caballero Román

Debido a que los mototaxis son un riesgo latente para los usuarios, es poco probable que puedan ser regularizados en la legislación que elaborará el Congreso del Estado en la materia, aseguró el presidente de la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transporte del Legislativo, Jorge Caballero Román.

Local Demandan transportistas conocer proyecto de nueva Ley de Movilidad, a congresistas

En entrevista, afirmó que para hablar al respecto deben analizar profundamente el tema de los mototaxis, pues son un riesgo latente, de ahí que no esperarán a que suceda un accidente para que dejen de circular, pues no hay algún otro motivo o excepción para que estos dejen operar como lo marca la ley, de ahí que no hay forma de darles permiso de cualquier índole.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Sentenció que no sería viable ni siquiera utilizarlos para el llamado turismo recreativo, pues sería difícil detectar cuando es turismo y cuando un servicio de transporte, tal y como lo plantearon en su momento autoridades municipales.

Municipios Circulan mototaxis en 13 municipios de Tlaxcala

Es difícil que se les dé capacitación a los mototaxistas de cómo conducirse, quien se suba a uno de estos corre riesgo latente. Operan en carreteras estatales y federales, por eso el que alguien declare que se les debe capacitar es porque desconoce que no solo es eso, además de que es algo difícil y poco viable, subrayó.

No te pierdas: ➡️ Dispares, las cuotas de los mototaxistas; no hay ley que regule los cobros

Por otro lado, Caballero Román adelantó que la Comisión que preside trabaja en una nueva ley "viendo todos los puntos y checando lo que ya está, de ahí", de ahí que será cuestión que los transportistas e interesados también actúen para que no sea una ley a modo y los diputados deberán poner de todos los lados.

Debido a que el Congreso local está en omisión al no haber actualizado la legislación en la materia, ya están revisando para sacarlo en este periodo ordinario de sesiones, pues por ahora están a la espera de ver dónde y cuándo realizarán los foros.