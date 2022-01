Escuelas urbanas, con más temor a los contagios de Covid-19

En las zonas urbanas hay un mayor temor, por obvias razones, a los contagios de Covid-19, pues los datos demuestran que las primarias y secundarias del centro y de las ciudades más importantes tienen un menor porcentaje de asistencia que de las zonas rurales, manifestó el titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado (Sepe), Homero Meneses Hernández.

En este sentido, explicó que los padres de familia, sobre todo de las comunidades con menor población, están incluso pidiendo que la presencia de los alumnos sea mayor.

Tengo datos de escuelas rurales con menor población donde los padres solicitan haya mayor presencia de estudiantes y trabajadores. Es de esperarse que los centros urbanos hay mayor población, pero que no sea el miedo el que nos conduzca, sino la racionalidad, abundó.

Indicó que entienden el miedo de padres de familia y trabajadores de la educación, pues vienen de una etapa de segunda y tercera ola, no tan fuerte el impacto como en la segunda, pero sí hubo tristes momentos que se vivieron en todo el país que costaron vidas.

Por otro lado, dijo que en algunos sectores hay temor, pero el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, informó que las licencias médicas ya no son de 14 días, sino de siete, y eso habla de que no existe la gravedad de antes, pero no quiere decir que no haya algunos que sean graves, además de que dijo que las escuelas no son centros de contagio.

