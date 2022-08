Estándar, vivienda favorita de compra con Créditos Infonavit

Ante las metas personales de conformar su patrimonio, los trabajadores tlaxcaltecas optan por comprar una vivienda estándar con su crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), la cual consta de dos recámaras, sala, comedor, cocina, patio de servicio, baño completo y cochera para un auto.

De acuerdo con las inmobiliarias, el precio de la vivienda estándar oscila entre los 500 mil y 800 mil pesos, aunque hay casos en que optan por casas más baratas.

En este sentido, la vivienda residencial es la segunda opción más comprada por trabajadores tlaxcaltecas con mayores ingresos y, en otros casos, son gente de fuera del estado, pero laboran aquí y se interesan en tener un hogar.

El precio de este tipo de propiedades supera los 800 mil pesos y pueden alcanzar un valor de hasta un millón 200 mil pesos o más.

Las edades de los trabajadores que actualmente se interesan por adquirir sus casas van de los 25 a los 40 años.

A pesar de que los municipios urbanos cuentan con mayores servicios, tienden a subir los costos de las viviendas e impuestos, los trabajadores optan por propiedades ubicadas en los municipios de Tlaxcala, Apizaco y Huamantla, entre otros, por la cercanía a los centros de trabajo y familias, de acuerdo con información de las inmobiliarias.

Entrevistada al respecto, la directora de Capacitación y Tecnología del Colegio de Asesores Inmobiliarios de Tlaxcala, María de los Ángeles Teyssier Bejar, reconoció que ante la pandemia de Covid-19 la venta de casas es complicada porque el trabajador está siendo más reservado en su situación laboral, pero quienes se deciden a adquirir una propiedad lo hacen convencidos en conformar un patrimonio.

Luego, opinó que cada vez observan mayor compromiso en el sector de los jóvenes para comenzar a tener una vivienda, aprovechando que en su centro de trabajo tienen la prestación del Infonavit.

Consideró que la seguridad pública es un factor que muchos trabajadores privilegian en Tlaxcala, por eso optan por comprar propiedades en el territorio.

ACOMPAÑAMIENTO, BONDAD DE LAS INMOBILIARIAS

A pesar de que muchos de los trámites del Infonavit son en línea, las inmobiliarias se mantienen vigentes porque ofrecen acompañamiento profesional y asesoramiento en el proceso de compra de una vivienda, sumado a que el personal se capacita constantemente para estar actualizado en las disposiciones del sector, enfatizó la directora de Capacitación y Tecnología del Colegio de Asesores Inmobiliarios de Tlaxcala.

Afirmó que los especialistas del ramo son una guía útil, pues hay muchos casos de personas que están mal informadas de los productos del Infonavit, confunden los programas y desconocen el manejo de la plataforma, situación que les generan trabas en su meta de conseguir un patrimonio.

Somos una guía, los orientamos, les ayudamos, la mayoría de las inmobiliarias tienen personal certificados y actualizados, demostrando profesionalismo en el área. Contamos con años de trabajo, no somos improvisados, los clientes nos recomiendan de manera positiva. Los interesados podrán tener la información correcta que les auxilie en contar con un inmueble acorde a sus necesidades, a su presupuesto y los beneficios del Infonavit.

Teyssier Bejar justificó que la capacitación que reciben los integrantes de las inmobiliarias que integran el Colegio de Asesores Inmobiliarios de Tlaxcala les permite estar vigentes en la venta de las propiedades y atender de manera óptima a sus clientes.

LOS REQUISITOS PARA COMPRAR UNA VIVIENDA

Cuando un trabajador se acerca a una inmobiliaria para recibir acompañamiento con el fin de comprar una casa, los requisitos que debe tener presente para los trámites son tener su cuenta Infonavit activada, acta de nacimiento, identificación oficial, Clave Única de Registro de Población, Constancia de Situación Fiscal, así como del Registro Federal de Contribuyentes, comprobante de domicilio, dos referencias con comprobante de domicilio e identificación oficial. Además de tener una relación laboral activa, que el patrón pague en tiempo y forma las aportaciones al Infonavit y tener dos años mínimos de antigüedad laboral.

EL TIEMPO DE PAGO

Más adelante, Teyssier Bejar expuso que de acuerdo con la experiencia en la atención a los trabajadores, el tiempo de pago del crédito hipotecario va de 10 a 15 años, aunque los modelos de contrato del Infonavit mencionan 30 años.

En los casos de trabajadores que registran que su deuda no disminuye, opinó que lo ideal es que se acerquen a las inmobiliarias o al Infonavit a recibir orientación las mensualidades y poder hacer reestructuras de pago. El crédito hipotecario tiene sus características y formas para cubrir las cuotas y los intereses.

Hay muchas opciones ante el Infonavit para no tardar tanto tiempo en pagar, hay casos en que los trabajadores no reciben la información exacta en redes e internet, no dan seguimiento a su crédito, pero les recomiendo que tengan la certeza de que el Infonavit los va a apoyar, además de que pueden acercarse a las inmobiliarias, les ayudaremos a encontrar la mejor solución para no perder su inmueble.

María de los Ángeles Teyssier refirió que el Colegio de Asesores Inmobiliarios de Tlaxcala agremia a 28 inmobiliarias interesadas en capacitar a su personal para estar actualizados en el ramo, por eso invitó a los interesados en acercarse para conocerlos y valorar sus oportunidades de consolidación en la asociación civil.

