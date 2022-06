Evaluarán sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: Reyna Flor Báez

La presidenta de la Comisión Permanente del Congreso local, Reyna Flor Báez Lozano, señaló que el Poder Legislativo evaluará las sentencias emitidas por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en contra de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.

Comentó que será la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos la que determine la situación jurídica de la titular del Ejecutivo, conforme a lo que establecen las sentencias emitidas por la Sala Regional Especializada del TEPJF.

En entrevista, Báez Lozano señaló que serán muy prudentes en el tema, pues refirió que “soy una mujer que no caigo en provocaciones y que le guste jalar reflectores, en ningún momento no hemos ocultado nada, es un tema que requiere seriedad y análisis”.

Congreso no ha cometido omisiones ante sentencias del TEPJF, asegura diputada Reyna Flor Báez. / Diana Zempoalteca | El Sol de Tlaxcala

Y es que, una vez que el TEPJF determinará sancionar a gobernadores, entre ellos la de Tlaxcala, por un desplegado emitido en redes sociales, por el que fueron inscritos al Catálogo de Sujetos Sancionados y se determinará dar vista a los Congreso locales, para que ellos determinen la sanción a aplicar en sus entidades.

Ante esta situación, la congresista determinó que será la Comisión de Puntos Constitucionales quien tiene la facultad de llevar a cabo el proceso legislativo, pues expresó que en el tema electoral ya ha sido resuelto.

No obstante, afirmó que como Poder Legislativo no están obligados a establecer un plazo para dar resolución al tema, por lo que manifestó que no ve “la prisa” para emitir un dictamen respecto al tema que les ocupa.

Negó que el Congreso local este cometiendo alguna omisión al analizar las sentencias, pues la autoridad electoral no los obliga a resolver en algún tiempo, por lo que sostuvo que al expediente se le dará el trámite como a todos los documentos que remiten a la Soberanía.

