Examen, única vía de ingreso a la Universidad Autónoma de Tlaxcala

El examen de admisión en la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), programado para el viernes 23 de junio, será la única vía para ingresar a estudiar alguna de las 45 licenciaturas que integran la oferta académica, pues no permitirán a los recomendados por gestores o personal de la misma UATx, sentenció el rector Serafín Ortiz Ortiz.

En entrevista con El Sol de Tlaxcala, comentó que muchos padres de familia recurren a conocidos o gestores para que sus hijos ingresen a la institución, situación que tiene mayor presencia en la Licenciatura de Médico Cirujano, la carrera con mayor demanda.

Detalló que desde que existe el programa educativo comúnmente conocido como Medicina surgieron los gestores, quienes cada día son más expertos en obtener beneficios a costa de los padres de familia, pues solicitan grandes sumas de dinero para obtener un lugar en la Universidad, lo cual calificó como un acto de corrupción y hasta un delito.

Para este semestre, que transita por el proceso de admisión Otoño 2023, externó que dio la indicación para que ningún aspirante ingrese por recomendación, prebendas o beneficios que otorguen a algún servidor de la casa de estudios.

Incluso, aseguró que colocaron anuncios en las facultades y unidades académicas multidisciplinarias para dejar claro que no habrá recomendados, de ahí que pidió a la población no se dejen sorprender y no entreguen dinero a personas que han hecho de la UATx un negocio.

Puntualizó que la medida tiene el objetivo de motivar a los aspirantes para hacer su mejor esfuerzo, demuestren su talento y conocimiento que traen del bachillerato y de acuerdo con su rendimiento en el examen podrán integrar la matrícula de la casa de estudios.

DENUNCIARÁN PENALMENTE A GESTORES, DICE EL RECTOR

El Rector precisó que, como parte del blindaje que emprendió la UATx contra los gestores que ofrecen recomendar a los aspirantes, interpondrán denuncias penales para acabar con la corrupción que imperó durante muchos años en la casa de estudios.

Aseveró que las denuncias serán contra las personas que están lucrando con la universidad, de ahí que no permitirán más actos que calificó como delictivos.

Explicó que para interponer la denuncia deberán tener identificados a los gestores y contar con las pruebas necesarias sobre su labor corrupta, para que el área jurídica de la universidad acuda a la Procuraduría General de Justicia del Estado e iniciar el proceso penal.

El Rector precisó que darán seguimiento a esas denuncias para que no queden en el olvido, pues quiere ver procesadas a las personas que tienen este comportamiento que afecta la imagen de los universitarios y desacredita a la casa de estudios, pues pone en duda su prestigio ante la sociedad.

Sentenció que en la UATx no habrá cupo para las personas que traten de ingresar por medio de la corrupción y serán acreedores a procesos penales, lo cual es una medida dura pero necesaria.

Reveló que cuenta con información, en proceso de verificación, sobre personas que cada periodo negocian para que sus conocidos o allegados puedan ingresar a la universidad, pero han notado que esos jóvenes se sienten protegidos por haber pagado una recomendación, entonces no estudian, tienen faltas y se tornan prepotentes porque creen estar cobijados por su gestor.

Serafín Ortiz dijo que para evitar confrontaciones, problemas y que la UATx sea un espacio de privilegios, optaron por la medida de presentar las denuncias correspondientes.

Reconoció que en la actual convocatoria hubo casos de gestores que solicitaron entre 30 mil y 50 mil pesos a las familias a cambio de conseguir una ficha para la Licenciatura de Médico Cirujano, pero no permitirán más actos de corrupción que ejercen los perturbadores y delincuentes, como los calificó.

EL CENEVAL APLICARÁ EL EXAMEN EL PRÓXIMO VIERNES 23 DE JUNIO

Para el examen del próximo 23 de junio, dijo que comenzarán la aplicación a las 9:00 horas en las facultades o unidades académicas multidisciplinarias que eligieron los aspirantes, excepto los interesados en la Licenciatura de Médico Cirujano, por la elevada demanda de solicitudes, la evaluación será en el Centro Cultural Universitario, situado en la capital tlaxcalteca.

Los requisitos para asistir al examen son: presentar obligatoriamente la ficha Ceneval, pues quien no la presente no podrá contestar el examen, llevar lápiz del número dos o 2.5 y una identificación oficial con fotografía (credencial INE, cartilla, pasaporte o escolar), esto para evitar que otras personas ingresen para contestar la evaluación. Además, solicitó llegar 30 minutos antes de la hora programada y preparar sus documentos con antelación.

Finalmente, indicó que en julio será la entrega de resultados, la cual emitirá el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) y será el encargado de determinar la fecha, de ahí que la UATx difundirá las listas de aceptados en la página electrónica oficial de la universidad y las facultades o unidades académicas multidisciplinarias, entonces no será necesario acudir a las instalaciones.

El 23 de junio será el examen de admisión para ingresar a algunas de las 45 licenciaturas de la UATx para el ciclo Otoño 2023.

Serafín Ortiz, rector de la UATx, mencionó que las denuncias no quedarán en el olvido, pues darán seguimiento hasta que procesen a las personas que lucran con la universidad.