Exige diputado la destitución del coordinador estatal de Protección Civil

La imagen de una bailarina en el casco utilizado durante el incendio del pasado lunes por el coordinador estatal de Protección Civil, Juvencio Nieto Galicia, es una falta de respeto para las mujeres y por ello debe ser destituido del cargo, consideró el legislador Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, quien además pidió que se abra una investigación por estos hechos.

Desde la tribuna del Congreso del Estado, el diputado del Partido del Trabajo acusó al funcionario de alterar la indumentaria oficial, lo que resulta una falta a los reglamentos internos de dicha dependencia, además de que eso representa una ofensa para las mujeres.

Argumentó que “funcionarios de este tipo no abonan en nada a la administración estatal”, de ahí la necesidad de su cese inmediato y la sanción correspondiente, además de que toda la investigación sea pública para el conocimiento de la ciudadanía.

Lamentó que aunque desde el Congreso los diputados han trabajado por una integración paritaria, servidores públicos de este tipo denosten a las instituciones que representan y no están a la altura de su investidura.

Como presidente de la Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública y Prevención Social del Congreso, pero sobre todo como representante de miles de mujeres y niñas que cada día luchan por vencer las barreras que esta sociedad les impone, condeno enérgicamente la alteración y el uso del equipo de trabajo con el emblema modificado, recalcó.

Asimismo, criticó la burla que el portar una imagen de ese tipo causa, pues no es gracioso que aquellas personas que no tienen otra opción más que utilizar su cuerpo como una herramienta o fuente de ingreso, sea motivo de burla, lo cual es lamentable, además de no tener que permitir que nadie se burle de eso. El petista demandó un castigo ejemplar para que eso no vuelva a ocurrir; es decir, la alteración de equipos de trabajo en la atención de emergencias, pues además de lo reprobable que es, va en contra de los lineamientos, disposiciones y normas oficiales aprobados en materia de protección civil.