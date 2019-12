Existe respeto a discapacitados

La presidenta de la comisión de Derechos Humanos y Protección a Grupos Vulnerables del Congreso local, Ana Bertha Mastranzo Corona, comentó que a la fecha ninguno de sus correligionarios, ni ella han integrado una iniciativa para establecer sanciones para personas que no respeten los lugares de estacionamiento de personas con discapacidad.

En Tlaxcala todavía no se plantea una propuesta de está índole como la aprobada en Jalisco, pues de acuerdo con la legisladora la cultura de respeto hacia este sector es alta.

Creo que la mayoría de los ciudadanos están muy conscientes de que se deben respetar esos lugares, si en otros lugares están siendo más puntuales en tratar de sancionar, pero aquí en la entidad no se han dado estás faltas de respeto a este sector de la población,consideró.

En entrevista, explicó que si bien aún no trabajan en una iniciativa que pueda establecer sanciones económicas en la legislación para quienes no respetan a las personas que padecen alguna discapacidad, no descuidarán a la población que presenta algún grado de vulnerabilidad.

Planteó que para el siguiente periodo de sesiones sus iniciativas serán centradas en fortalecer el respeto a los derechos humanos, principalmente de personas con discapacidad, protección de mujeres, niñas y niños, así como de las comunidades indígenas.

Cabe señalar que el artículo 47 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala solo establece que se debe vigilar el respeto a los derechos de las personas con discapacidad, sin especificar qué tipos de derechos.

Mientras que en la Ley para Personas con Discapacidad del Estado de Tlaxcala solo se establece que los espacios públicos deben contemplar zonas exclusivas de aparcamiento para el transporte de personas con alguna discapacidad sin especificar sanciones por incumplimiento o invasión.

