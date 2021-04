Extreman familias medidas sanitarias

Tras coincidir que sí les preocupa y ocupa cuidar a sus hijos para que no enfermen de Covid-19, los padres de familia mencionaron que extreman las medidas sanitarias para protegerlos.

A un año de pandemia, reconocieron tener presente que los menores de edad deben estar en confinamiento y desde sus hogares tomar las clases a distancia, al constatar los peligros que provoca la enfermedad que se mantiene activa en Tlaxcala.

Mencionaron que la limpieza en las viviendas es fundamental para prevenir contagios, así como las acciones personales de cubrebocas, gel antibactereial y distanciamiento social.

En las opiniones que recopiló este Diario, los paterfamilias admitieron que, por su trabajo, que les permita conseguir recursos para su hogar, hay días en que los exponen a lugares públicos.

“Soy comerciante, debo ir a abastecerme a Apizaco, lo que hago es llevarme a mi hijo y le digo que use el cubrebocas. Es enseñarlo a que hay peligro en lugares donde hay mucha gente”, dijo Hugo N. padre de familia y comerciante de abarrotes.

Por su parte, Eliseo N., jefe de familia y dueño de una reparadora de calzado, expuso que en su negocio cuida por las tardes a sus dos hijas, mientras su esposa va a trabajar.

“No es que seamos irresponsables, es lo que nos toca vivir para tener de comer. Aquí no se han enfermado. No sé cómo sea el contagio, pero desde que está la pandemia yo estoy trabajando para comer y no me ha pasado nada. El uso de cubrebocas lo aplico”.

Al respecto, la Secretaría de Salud federal informó sobre las acciones preventivas que los padres de familia deben hacer para evitar contagios de Covid-19.

Afirmó que es importante crear conciencia sobre el lavado de manos, estornudar y toser con el codo flexionado, de esta manera se evitará la diseminación de las gotitas que salen de la boca o nariz.

Las medidas preventivas básicas para los menores son: optar por no salir a lugares públicos, en caso de hacerlo, usar cubrebocas y lavarse constantemente las manos.

