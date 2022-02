Favorece el amor al comercio en Tlaxcala

Los giros comerciales de regalos, perfumerías, dulcerías, así como de artículos para dama y caballero, se vieron favorecidos con las ventas por el Día del Amor y la Amistad este 14 de febrero, pues sí registraron clientes que hicieron compras.

Local Tlaxcaltecas festejarán al amor a pesar de Ómicron

Respetando las medidas de uso de cubrebocas y aplicación de gel antibacterial, así como tapete sanitizante, los comercios exhibieron sus productos para los tlaxcaltecas interesados en celebrar la fecha.

Lee también: ➡️ En Tlaxcala persiste omisión en denuncia de la trata

En un recorrido por los establecimientos comerciales, este Diario verificó que exhibieron mercancías como chocolates, tazas decoradas, tarjetas de amor y amistad, muñecos de peluche, globos, variedad de dulces, además de bolsas, carteras, ropa, entre otros artículos.

Nosotros desde el viernes empezamos a exhibir la mercancía y sí tuvimos ventas de chocolates, muñecos de peluche y tarjetas. Confiamos en llegar al 5 % de incremento de ventas, dijo Sonia N., empleada de una tienda de regalos.

No dejes de leer: ➡️ Elaboran máscaras con papel reciclado en Tizatlán, Tlaxcala

Las pastelerías y florerías también estuvieron abiertas y decoraron sus instalaciones acorde al Día del Amor y la Amistad.

Entrevistado al respecto, el vicepresidente de Apoyo a Cámaras de la Confederación de Cámaras de Comercio y Servicios Turísticos (Concanaco-Servitur) en Tlaxcala, Javier Solís Ruíz, mencionó que su crecimiento en ventas por el Día del Amor y la Amistad fue de 18 %, comparado con el 2021.

No te pierdas: ➡️ Indefinida, la celebración de Semana Santa: Obispo de Tlaxcala

Local Incrementará precio de flores por el Día del Amor y la Amistad

Hay giros que se ven más beneficiados que otros, como los de regalos, ropa, zapatos, florerías, entre otros. Los comercios siguen respetando las medidas preventivas por la pandemia, no tanto de la gente, a veces se molestan de que les pedimos que no pasen si no traen el cubrebocas.

Más información: ➡️ Domingos familiares de Chiautempan violan medidas Covid

RESTAURANTES, TAMBIÉN ATENDIENDO A COMENSALES

Asimismo, los restaurantes se vieron beneficiados con la fecha, pues tuvieron comensales que asistieron a celebrar. Estos giros ofrecieron promociones y menús especiales para el día de los enamorados.

Doble Vía Regalos útiles | Se acerca el 14 de febrero y aún no sabes que regalar

Desde los desayunos vimos que sí hubo un poco más de gente, lo cual nos beneficia por los empleos que tiene el restaurante, anotó un administrador de establecimiento.

Según Concanaco-Servitur, incrementaron las ventas por Día del Amor y la Amistad 18 %.

Te puede interesar: ➡️ Comunas incumplen en emitir reglamento de protección animal

No dejes de leer ⬇️