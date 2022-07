Festejó Lorena Cuéllar al gremio periodístico de Tlaxcala

Con la presencia de representantes de diversos medios de comunicación, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros festejó el Día del Periodista en el estado de Tlaxcala, por lo que reconoció el profesionalismo e intenso trabajo que desempeñan cada día para mantener informada a la población.

En su mensaje, la mandataria estatal felicitó a las y los comunicadores en su día y enalteció la labor periodística que realizan desde su área de trabajo, "sé lo difícil que es cubrir un evento, quiero agradecerles a ustedes toda su labor y profesionalismo".

Acompañada de la titular de la Coordinación de Comunicación (CCOM), Angélica Domínguez Hernández, reiteró su apoyo a este gremio sin distinciones, "siempre encontrarán en mí a una amiga, estaré preocupada por tenderles la mano. Sigamos trabajando estos años que faltan en un gobierno cercano, cuando me necesiten ahí voy a estar".

Cuéllar Cisneros agradeció la difusión que realizan los diversos medios de comunicación para que la gente conozca las acciones y programas que efectúa el Gobierno del Estado, a fin de que llegue el bienestar y el desarrollo a toda la población, "quiero para este estado lo mejor (...) necesito que todos me ayuden para que juntos hagamos una nueva historia para Tlaxcala".

Gracias por todos esos días que los veo trabajar intensamente, mi agradecimiento profundo a todas y todos, serviré a todos sin ninguna distinción y deseo que sea un día lindo para ustedes, agregó la titular del Ejecutivo local.

En el marco del Día del Periodista que se celebra desde el año 2002, la mandataria local convivió y saludó a los periodistas en Casa de Gobierno, a quienes refrendó su respaldo, así como el respeto a la libertad de expresión, ya que garantizó el derecho a la información consagrado en el artículo sexto de la Carta Magna, pues el objetivo es que llegue cabal y puntualmente a todos los ciudadanos.

Sostuvo que el Gobierno del Estado mantiene apertura y disposición para lograr que de manera conjunta la población de Tlaxcala cumpla sueños, por ello su gobierno desarrolla diversos programas que se dan a conocer a través de los medios de comunicación.

Mencionó que es indispensable que Tlaxcala se desarrolle para que haya más turismo, que lleguen más empresas a instalarse para que sea mayor el empleo.





Para la administración encabezada por Cuellar Cisneros, es fundamental reconocer la labor del periodismo local al informar, difundir, opinar y realizar todas las actividades inherentes al trabajo del reportero, periodista, columnista, de quienes hacen trabajo de investigación y a su vez permiten que la sociedad en general se entere de todo el acontecer público y social.

El Gobierno del Estado, en este proceso de la Cuarta Transformación, cumple la obligación de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de Tlaxcala, por lo que defiende y defenderá el acceso a la información, a la libre expresión de las ideas y las garantías relacionadas con el derecho de imprenta y de prensa.

