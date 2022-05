Hoy aplica UATx el examen de admisión en linea

A las siete de la mañana de este día, la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), comenzará la aplicación del primer bloque del examen de admisión en la modalidad virtual de la convocatoria Otoño 2022, serán más de nueve mil aspirantes lo que contesten la evaluación en la modalidad virtual.

El segundo bloque iniciará a las 10:00 horas, el tercero a las 13:00 y el cuarto a las 16:00 horas, cada módulo dispondrá de tres horas para responder las preguntas de conocimiento general.

Al respecto, Antonio Durante Murillo, secretario Técnico, precisó que pese a la disminución de contagios de Covid-19 en la entidad, el examen de admisión nuevamente será virtual.

Explicó que la decisión de que la evaluación fuera en línea fue tomada desde varios meses antes de emitida la convocatoria vigente, cuando había altas y bajas en el número de casos positivos, de ahí que optaron por la modalidad virtual para no arriesgar a los aspirantes y el personal.

Agregó que tenían previsto que la matrícula para esta convocatoria se incrementaría, pues muchos padres de familia han elegido a la UATx para la formación de sus hijos por diversos motivos.

Durante Murillo precisó que solo para la carrera de Medicina habrá más de dos mil aspirantes y para prevenir la aglomeración de personas en el examen de admisión decidieron programarlo en línea.

Cuando diseñamos la convocatoria tomamos en cuenta el número de posibles aspirantes, la concentración de personas, las filas que hacían para sacar ficha para el examen, consideramos que aun es pertinente hacerlo en línea, el diseño de la convocatoria se hace unos tres meses antes de la fecha para aplicar la evaluación y consideramos que era la opción más adecuada,dijo.

Respecto a las quejas que han surgido en las anteriores aplicaciones del examen virtual, indicó que cuentan con los recursos para brindar un buen servicio.

Sí hay quejas, pero en el proceso final tenemos registro de que el 95 % de aspirantes concluyen satisfactoriamente su examen, ese 5 % de interesados que no lo lograron fue por diversas razones, como utilizar un equipo o un navegador que no era adecuado y externan que la plataforma no funciona, pero al hacer el análisis detectamos que trataron de hacer la evaluación desde el celular.

Finalmente, indicó que la UATx cuenta con un plan central para atender las dudas y comentarios de los aspirantes, así como las emergencias que surjan para poder solventarlas.

La UATx entregó siete mil 900 fichas para los aspirantes con derecho a presentar el examen de admisión para cursar alguna de las 41 licenciaturas ofertadas en la convocatoria Otoño 2022.

