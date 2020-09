Implementan un nuevo test para detectar cáncer infantil, en Tlaxcala

Desde el mes pasado y con la finalidad de evitar acudir a los hospitales por la emergencia sanitaria de la Covid-19, la Secretaría de Salud en el estado (Sesa) implementó un nuevo test de autoevaluación encaminado a detectar signos de cáncer en los infantes y adolescentes.

Local Concluye Sesa capacitación sobre Covid-19 a personal de las tres Jurisdicciones Sanitarias

Al respecto, Juan Carlos Cuayáhuitl Díaz, líder estatal de Cáncer en la Infancia y Adolescencia de la Secretaría de Salud, explicó que con esta herramienta pueden encontrar signos de alerta de ese mal, pues se hace a través de un cuestionario en Google en el enlace https://forms.gle o a través de un código QR que se puede descargar, con lo que proveen de medidas alternativas para hacer llegar la información.

Grave daño forestal por el gusano descortezador; destruye miles de árboles



Lee la nota aquí➡ https://t.co/qUm6m9JThE#MedioAmbiente pic.twitter.com/Hjjxgtn92C — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) September 11, 2020

Municipios Presentan brigadas de Sesa ante Covid-19, en Zacatelco

Mencionó, pretenden que los adolescentes, en acompañamiento de padres o tutores puedan contestarlo, les proporcionan información con respecto a la enfermedad o el resultado del test para que sepan si es necesaria la atención médica y se puedan contactar con la Sesa a través de los enlaces correspondientes.

Aunado a lo anterior, refirió que en las unidades médicas de manera habitual están contestando un cuestionario de manera similar, pero de forma presencial, donde hacen una búsqueda intencionada en menores de 18 años de edad, independientemente del motivo de consulta, y justo en estas unidades médicas es donde pueden encontrar más información.

Además, agregó que en la página de la Secretaría de Salud de Tlaxcala tienen un micrositio de cáncer en infancia y adolescencia, donde pueden obtener más información o al correo tr.estadotlaxcala@hotmail.com o al teléfono 46-2-10-60, extensión 8077.

Buen Fin reactivaría economía de Tlaxcala



Continúa leyendo ➡ https://t.co/M0Qa1xTCdy #Finanzas #Economía #BuenFin pic.twitter.com/DY7HtwZjaO — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) September 12, 2020

EL PANORAMA EN TLAXCALA

Por otro lado, explicó que desde 2007 que se abrió el Hospital del Niño a agosto de 2020, la Sesa atendió a 443 pacientes menores de 18 años de edad, de los cuales fueron 256 hombres 187 mujeres.

Local Difunde Sesa Consecuencias del consumo de bebidas energéticas en adolescentes

Asimismo, reveló que en Tlaxcala existen tres principales tipos de cáncer que se atienden, lo cuales son: leucemia, linfomas y tumores del sistema nervioso central, padecimientos que se presentan de igual forma y recurrencia a nivel nacional y mundial en este sector.

Eso sí, afirmó que no hay ningún factor determinante para que sean estos los que más se presenten, pero sí hay algunos asociados, aunque el patrón de forma de cómo se presenta es basado en las estadísticas fuera del estado.

Además, señaló que la supervivencia de un paciente diagnosticado tardíamente con alguno de estos tipos de cáncer es de cinco años a partir, pero en el supuesto de que sea atendido y diagnosticado en etapas iniciales puede tener una supervivencia de hasta 70 % en los pacientes, aunque dependerá del tipo de cáncer y el momento de su atención, pues algunos son más agresivos que otros y el comportamiento de la supervivencia será variable.

Proyecta Sesa posible rebrote de Covid-19, para finales de octubre



Continúa leyendo ➡ https://t.co/z9XWM2vhco#Covid19 #Sesa pic.twitter.com/s3cUlLMshE — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) September 11, 2020

TRATAMIENTO

De igual forma, sostuvo que a pesar de que se tienen algunas particularidades por la pandemia, al momento no existe ninguna situación que pueda impedir otorgar el tratamiento, pues se está haciendo de manera habitual a los pacientes con cáncer.

Local Opera Insabi al 100 % en Tlaxcala, dice Sesa

Si están suspendiendo las consultas, pero otorgan toda la atención a todos los pacientes que son referidos al Hospital Infantil de Tlaxcala y contamos con todo el tratamiento que requieren, aunque dependiendo del tipo de cáncer se podría hablar de alguna particularidad, pero hasta ahora contamos con todo, sentenció el experto.

Las palabras que el náhuatl le dejó al español



Lee la nota aquí➡ https://t.co/IqIXuuZaD9#Nahuatl pic.twitter.com/76mnzppkDH — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) September 11, 2020

CÓMO DETECTAR SIGNOS DE ALERTA

También, realizó una serie de recomendaciones para los padres de familia y adolescentes para que puedan detectar signos tempranos de este padecimiento, como son: estar pendientes de todos los cambios que presenten durante el desarrollo, aunque de manera habitual tendrían que llevar a los niños a unidades médicas para revisión en su etapa de crecimiento y si presentan alguna situación diferente hay que considerar la atención.

Local Tlaxcala podría tener rebrote de Covid-19 a finales de octubre: Sesa

Además, dijo que hay algunas manifestaciones de cáncer que pueden ser similares entre estos, como es la fiebre persistente que no sede a tratamientos convencionales, crecimiento ganglionar no asociado a un proceso infeccioso o en alguna parte del cuerpo en particular, cambios de coloración en la piel y manifestaciones de sangrado que no tenga algún antecedente de golpe o traumatismo.

443 Pacientes menores de 18 años de edad atendió la Sesa, desde 2007 que se abrió el Hospital del Niño a agosto de 2020

70 Porciento es el promedio de supervivebncia en los pacientes atendidos y diagnosticados en etapas iniciales

La tasa de mortalidad que tuvieron para el año 2019 fue de 2.6 por cada 100 mil habitantes, cifra similar a la de 2018, en el atendido de que las tasas de mortalidad son anuales

Te invitamos a unirte a nuestro canal en Telegram



Noticias relevantes de Tlaxcala, México y el Mundohttps://t.co/nt2ef0kIYb pic.twitter.com/Qe5Z5SDqjd — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) July 6, 2020

Continúa leyendo:

Local Realiza Secretario de Salud recorrido por el nuevo Hospital General de Tlaxcala

Local Implementa Sesa acciones para la prevención de adicciones en el estado