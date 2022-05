IMSS-Bienestar | Culmina en Sesa la fase informativa

Ayer culminaron en Tlaxcala las visitas informativas a las unidades médicas para explicar cómo será la operación del programa IMSS-Bienestar y al mismo tiempo, disipar las dudas de los trabajadores de la Secretaría de Salud del estado (Sesa).

Local Dialogan sobre transición de los servicios de salud al modelo IMSS-Bienestar

El Hospital General de Tlaxcala, ubicado en la capital del estado, fue una de las últimas sedes visitadas por el grupo de transición de los gobiernos estatal y federal, y en donde acordaron establecer una mesa de diálogo donde haya una representación del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Salud, Sección 27, y los casos sean atendidos de forma personal.

Entérate: ➡️ Casi listo, el Nuevo Modelo Educativo en Tlaxcala

Y es que un diminuto grupo de trabajadores encabezados por Sergio Aponte y la secretaria particular de Blanca Aguila cuestionó que existe una incertidumbre legal con relación a la transición del programa, y aunque la descentralización de los servicios de salud está avanzada, ellos no conocen el conducto para que sus derechos laborales no sean trastocados con un posible cambio.

Ayer culminaron las visitas informativas sobre cómo será la operación del programa IMSS-Bienestar / Karla Muñetón | El Sol de Tlaxcala

Lee también: ➡️Utilizan créditos Fonacot para salud y deudas

También acusaron falta de información sobre la operación del programa y, pese a que ese órgano no tiene injerencia en el tema, reprocharon que en la reunión de ayer no estuvo presente algún representante del sindicato,

En respuesta, Juan Salgado Brito, quien acudió en representación del Instituto Mexicano del Seguro Social, reiteró que la intención del programa es garantizar los servicios de salud a las personas sin seguridad social, al mejorar la infraestructura, garantizar equipo médico, insumos y medicinas, con una inversión inicial de 840 millones de pesos.

No te pierdas: ➡️ Logran primer registro de comaternidad en Tlaxcala

Explicó que de antemano también está asegurado el respeto a sus derechos laborales, sus prestaciones, su antigüedad y todo lo que a través de muchos años han construido los trabajadores de la salud, por lo que recalcó que en caso de cambiarse a IMSS-Bienestar no tendrán ningún tipo de prejuicio.

Local Dan certeza laboral al personal de Sesa

Aclaró que todos los trabajadores de la Sesa tienen la posibilidad de transitar al IMSS-Bienestar o de permanecer en la dependencia estatal, porque sostuvo que la Sesa no desaparece.

No dejes de leer: ➡️ Suma Tlaxcala 37 bodas igualitarias

Añadió que la contratación y basificación (empezando por antigüedades) inició en personas que por el momento laboran bajo contrato, y una vez que terminen continuarán con los que tienen base en salud y quieren integrarse al IMSS-Bienestar.

Ante decenas de trabajadores, sostuvo que de forma prioritaria será contratado el personal que estuvo al frente de la pandemia por Covid-19, y que quienes deciden pasarse al IMSS-Bienestar serán colocados con lo que más les conviene, pues la contratación se ajustará a las necesidades de cada trabajador, pero acorde a los requerimientos de las instituciones.

Continúa leyendo: ➡️ En municipios, más casos de corrupción: Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala

DEBE HABER CONTRATO NUEVO

Local Da IMSS-Bienestar base a 230 profesionales de la salud en Tlaxcala

Por su lado, ante el rechazo de algunos trabajadores para firmar un nuevo contrato en caso de elegir irse al IMSS-Bienestar, Francisco Ayala, enlace del programa con el estado, explicó que debe existir ya que al cambiar la situación laboral, cambiará de patrón, pero aclaró que sus derechos laborales son los mismos.

Más información: ➡️ Viva María! Entre oraciones, porras y aplausos recorre Virgen de Ocotlán la capital tlaxcalteca

A su vez, Eduardo Hernández Blas, representante de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, reiteró que cada trabajador elegirá estar o no en el IMSS-Bienestar, ya que no se trata de una imposición o de que estén obligados a cambiarse.

Añadió que también buscan que no trabajen en la precariedad o con dificultades y, sobre todo, que personal sin base logre una, que avancen en el escalafón o que logren la categorización que merecen.

Te puede interesar: ➡️Beneficia Infonavit a 20 mil trabajadores con cobranza social

Continúa leyendo ⬇️