La esperanza ya cambió de manos y los necesito en las calles: Xóchitl Gálvez

Que quede claro: la esperanza ya cambió de manos y por eso los necesito en las calles, fue el mensaje que dirigió Xóchitl Gálvez Ruiz, precandidata de “Fuerza y Corazón por México” a la presidencia de México, a los simpatizantes y ciudadanos que se han sumado a su proyecto político.

Local Será hasta enero designación de precandidaturas al Senado por Morena en Tlaxcala

No dejes de leer: ➡️Vamos abrir las puertas de Palacio Nacional que estuvieron cerradas cinco años: Xóchitl Gálvez

Al reunirse con militantes y cuadros importantes de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) de Tlaxcala, mandó contundentes mensajes a la oposición que encabeza el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena ), de forma específica a Claudia Sheinbaum Pardo, a quien calificó como la "corcholata favorita del presidente" de México, Andrés Manuel López Obrador.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La corcholata favorita de presidente dice que volver al pasado no es una opción, y ellos son el pasado: Manuel Bartlett, Nacho Valle y Eruviel Ávila también es el pasado, por eso reconozco a los buenos y verdaderos priistas que chambean y que luchan, expresó.

Más detalles: ➡️Xóchitl Gálvez recibe constancia como coordinadora del Frente Amplio por México

Arropada por la presidenta estatal del PAN, Miriam Martínez Sánchez; por Marko Cortés Mendoza, líder nacional del albiazul, y por el alcalde de Apetatitlán, Ángelo Gutiérrez Hernández, sostuvo que Morena es actualmente la mafia del poder que sus integrantes tanto criticaron.

"La corcholata favorita del presidente dice que la 4T es equivalente a la Independencia de México. Eso se llama soberbia y le vendría bien un poco de dosis de realidad, ojalá se dé cuenta que la delincuencia organizada está matando a nuestros jóvenes, y no lo podemos permitir", reprochó.

Desde Tlaxcala, en las instalaciones de la Unidad Deportiva Antonio Carvajal, en Apetatitlán, advirtió a Sheinbaum Pardo que la Presidencia de la República se gana con trabajo en las calles con los ciudadanos, a diferencia de la precandidatura de Morena que ganó con la entrega de un bastón de mando.

Te recomendamos: ➡️Elecciones 2024: ¿Quiénes integran el equipo de Plan de Gobierno de Xóchitl Gálvez?

Desde aquí le digo a la señora que si no tuviera miedo no compraría encuestas. Están ofreciendo 10 millones de pesos para sacar encuestas a favor; así que no les crean, imagínense, cinco meses antes ya quieren declararse ganadores, expresó.

Ante cientos de asistentes sostuvo que no cederán a los deseos de Morena de claudicar, por lo que exigió a los presentes no bajar los brazos, y a la ciudadanía a no conformarse con lo poco que Morena les da.

Local Avalan partidos paridad, pero exigen que sea legal

Sigue leyendo: ➡️Xóchitl Gálvez reitera apoyo a colectivos de búsqueda y Guardería ABC en Sonora

PROGRAMAS SOCIALES NO DESAPARECERÁN Y SERÁN MEJORADOS, DICE

Antes, la precandidata prometió que en caso de que ella resulte ganadora en las elecciones y arribe a la titularidad del Ejecutivo federal, que quien trabaje más recibirá más, mejorar los programas sociales, una efectiva estrategia de seguridad y apoyo a jóvenes y mujeres emprendedoras.

Afirmó que otorgarán a los jóvenes una habilidad de trabajo, que si no fueron a la universidad puedan aprender un buen oficio y puedan tener un buen empleo para lo que serán preparados.

Local Ratifica PRD que va solo en elecciones

No dejes de leer: ➡️Cobro de piso a Pymes, lo que más preocupa a empresarios: Xóchitl Gálvez

Tras relatar las complicaciones que vivió para estudiar una ingeniería y posteriormente emprender una empresa y crear una fundación en apoyo a la comunidad indígena, ofreció que ningún estudiante del país tendrá que trabajar y estudiar, al aseverar que habrá suficientes becas para apoyar a quienes estén en condiciones de vulnerabilidad.

Que los que están en la clase media no se bajen de la pobreza, porque hoy la gente está teniendo que pagar sus medicinas y tiene que vender lo poco que tienen para salvar la vida a un enfermo,





Local Por menosprecio del PRI y PAN, PRD irá solo en proceso electoral

Te recomendamos: ➡️Xóchitl Gálvez y Frente Amplio presentan iniciativa para regular los gobiernos de coalición

lamentó, al indicar que tampoco habrá carencias ni deficiencias en el sector Salud, y que las vacunas no más serán vendidas.

"Mi sueño es que la gente pueda salir adelante", dijo, al tiempo que prometió que los programas sociales que actualmente existen no van a desaparecer pues son un derecho constitucional.

Sin embargo, adelantó que administrarán el recurso público de forma correcta para mejorarlos, y que recuperarán las Escuelas de Tiempo Completo, el Seguro Popular y las Estancias Infantiles.

Local Frente Amplio por México sigue sin aterrizar acuerdos en Tlaxcala

Más información: ➡️Beatriz Paredes y Xóchitl Gálvez refrendan unidad en el Frente Amplio

Tenga la certeza de que los programas sociales no se van a quitar. Es un chisme que traen ellos, dicen que nosotros queremos quitar los problemas sociales. Que no los engañen, no los vamos a quitar, al contrario los vamos a mejorar porque hay propuestas, dijo.

Gálvez Ruiz criticó que el partido en turno no cumpla su frase de "primero los pobres", y de la misma forma la estrategia de seguridad de "abrazos y no balazos" que no ha funcionado.

Local Sancionará el PRI a los alcaldes “incongruentes”, advierte dirigente estatal

Entérate: ➡️El problema no es Xóchitl, sino las marcas junto a ella: Laura Ballesteros

"Los abrazos no son la solución. No existe una estrategia de seguridad, es más bien una negligencia criminal porque los balazos han sido para los ciudadanos y los abrazos para los delincuentes. El gobierno ha claudicado para combatir el crimen organizado y le ha cedido al crimen organizado el territorio", consideró.

La precandidata relató el crecimiento de la delincuencia y el crimen organizado, incluso comentó que las extorsiones han llegado poco a poco a estados que antes vivían en paz y seguros, y entre ellos mencionó a Tlaxcala.

Eso es porque la delincuencia ha podido hacer lo que quiere, pero va a llegar una mujer entrona, valiente, una mujer trabajadora para sacar adelante este país... Nuestra propuesta en materia de seguridad es muy sencilla: lo que sirve le vamos a dejar, sostuvo.

Local Cuando llegue el momento, Minerva Hernández se unirá al equipo de Xochitl Gálvez, asegura

Lee más: ➡️Estoy consciente que enfrentaré al aparato del Estado: Xóchitl Gálvez tras registrarse como aspirante de FAM

Informó que en caso de convertirse en presidenta de México modificará la estrategia de seguridad implementada, al calificarse como una mujer con tres características: con cabeza para preparar una buena estrategia, con corazón y "con ovarios".

Finalmente, reiteró el llamado de los panistas y priistas presentes para salir a las calles y convencer a la ciudadanía de que son el mejor proyecto para mejorar las condiciones del país.

Les pido que me ayuden, que salgan, que se movilicen, que trabajen, que caminen, que se vuelvan los promotores de este mensaje. Que quede claro, la esperanza ya cambió de manos. Los necesito en la calle remató.