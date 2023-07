Lamenta Gilberto Temoltzin que no prospere Reforma Electoral

El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), José Gilberto Temoltzin Martínez, lamentó que la reforma electoral presentada por su homólogo Juan Manuel Cambrón Soria no prosperara, esto debido a la falta de voluntad política para reformar el marco jurídico electoral local, en específico las leyes secundarias.

Local Respetarán PRI, PAN y PRD resolución de INE

No dejes de leer: ➡️Busca TET reforma electoral incluyente

No obstante, criticó que no se hayan llevado a cabo reformas ni a la Constitución ni a las leyes secundarias, lo que ocasionará que en el cercano proceso electoral algunos temas sean inciertos.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes

Por lo anterior, advirtió, será la autoridad electoral local quien determine, a través de sus acuerdos, las reglas a seguir en la reelección, medidas de sub y sobre representación en los ayuntamientos, las diversas acciones afirmativas aplicables y los cuales podrían ocasionar una diversidad de impugnaciones.

Ante esta situación, Temoltzin Martínez refirió que era importante que a través de las leyes secundarias se fortaleciera al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y al Tribunal Electoral de Tlaxcala, así como el sistema electoral y partidos políticos, incluso en los límites de sub y sobre representación en los ayuntamientos.

Local Realiza INE en Tlaxcala ejercicio con urna electrónica

Sigue leyendo: ➡️La legalidad estuvo por encima de todo: Irma Yordana Garay

Perdimos la oportunidad de fortalecer a la autoridad electoral y al tribunal, incluso a nuestro sistema electoral y de partidos, en lo particular impulsé una iniciativa en el ámbito municipal para establecer un límite que se ajuste a la realidad, respecto de los porcentajes de sobre y sub representación, yerro que hemos venimos arrastrando desde los procesos 2015-2016, 2020-2021 y ahora, de no reformarse, estará presente en este proceso electoral 2023-2024, refirió el panista.

Local Caducan 47 mil 737 credenciales para votar en este año: INE

Más información: ➡️Comisiones del Senado aprueban Plan B de reforma electoral

Finalmente, dijo que espera que los actores políticos, partidos políticos, autoridades electorales y ciudadanos den muestra de civilidad y corresponsabilidad para que el proceso electoral se desarrolle en un entorno de respeto, paz y se fortalezca la democracia local.





EL DATO

No dejes de leer: ➡️Plan B de reforma electoral no será tan ambicioso: Mario Delgado

En su momento, el presidente de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso del Estado, Juan Manuel Cambrón Soria, aseguró que aun hay tiempo para que los legisladores puedan aprobar la reforma electoral y estos lineamientos puedan aplicar para el próximo proceso electoral.