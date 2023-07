Legisladores tipificarán linchamientos en el Código Penal estatal

Para el primer periodo ordinario de sesiones del tercer año legislativo, que inicia en septiembre próximo y concluye en enero de 2024, el Congreso del Estado tipificará en el Código Penal la figura del linchamiento, con base en la iniciativa presentada por la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Jakqueline Ordoñez Brasdefer, aseguró el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, Ever Campech Avelar.

En entrevista, afirmó que será en ese periodo en el cual no solamente la analicen, sino que discutan y aprueben en el Pleno, pues ya los 25 integrantes de la legislatura la conocen, de ahí que solo los integrantes de la Comisión que preside realizan un análisis específico para no contravenir disposiciones legales.

El legislador puntualizó que al momento de abordar la figura jurídica la deben tipificar en el Código Penal del Estado, lo cual hasta el momento no está registrado, por eso pretenden legislar sobre esta figura y que sean sancionadas aquellas personas que inciten o participen directamente en el homicidio doloso, pues en ello interviene la voluntad de la persona.

En este sentido, manifestó que no por adelantar la tipificación de esta acción derivada de un hartazgo ciudadano en cuanto a la inseguridad, contravendrán una disposición presentada por la CEDH, pues se percataron que si no cierran bien la tipificación podrían responsabilizar a las autoridades que actuaran como primeros respondientes y eso no es correcto.

Aseveró que muchas veces los linchamientos no son en presencia de las autoridades, es decir, que cuando la autoridad llega ya se cometió el delito, entonces no podrían realizar una legislación en donde sancionen a la autoridad que no tuvo conocimiento, pero sí se pretende sancionar cuando no intervenga, haya tenido conocimiento y no haya hecho nada para evitar el hecho.

“Hay voluntad política por parte de los 25 diputados para abordar un tema que lo que pretendemos es salvaguardar la integridad física de las personas, independientemente de su estatus”

Ever Campech, Diputado local