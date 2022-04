Lejano, el cambio de grados escolares: Homero Meneses

Al menos no en el corto tiempo, Tlaxcala dejaría atrás los grados en educación básica para adoptar las fases de aprendizaje, tal y como lo propuso la Secretaría de Educación Pública (SEP), con la finalidad de dedicar más tiempo a los procesos cognitivos, sociales y culturales, a la vez que intentan consolidar, integrar, modificar, aplicar, profundizar, construir o acceder a nuevos saberes, afirmó el titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado (Sepe), Homero Meneses Hernández.

En este sentido, el funcionario reconoció que debido a que el gobierno de la República es el encargado de implementar estas estrategias, será esta instancia la que coordine su ejecución, pero Tlaxcala será de los primeros estados en ponerla en práctica.

No es una situación nueva, hay que recordar que hace algunos años (2001-2002) se habló de los periodos escolares que no solo están definidos por los niveles educativos, sino por el logro educativo; la educación preescolar era el primer periodo, después el segundo que era de primero a tercero de primaria y el siguiente de primaria baja o alta y secundaria, pero eso no debe preocupar u ocupar a los sectores, pues se ha manejado de distintas formas, resaltó.

Eso sí, reconoció que deberán alinearse con los planes y programas de estudio, además de saber qué aprendizajes y para qué edad, pero lo que es realmente importante es tener claridad en el perfil de egresos, lo cual será de manera gradual y sucesiva.

Finalmente, manifestó que, por tradición, Tlaxcala ha sido un estado que se ha ofrecido de prueba piloto para implementar modificaciones en materia de educación en el país y ahora no será la excepción, pues existe la instrucción de que Tlaxcala sea pionero en estas estrategias, de ahí que ofrecerán el sistema educativo estatal para impulsar esta modalidad.

LAS MODIFICACIONES

De acuerdo con el Plan de Estudios 2022 de educación básica mexicana y el marco curricular, el nuevo plan propuesto por la SEP será en seis fases, donde la primera abarca la educación inicial, de los cero a tres años de edad; la segunda: educación preescolar, estudiantes de tres a seis años; fase tres: el primero y segundo año de primaria; fase cuatro: tercer y cuarto año de primaria, así como la fase cinco que abarcará al quinto y sexto año, es decir, de 11 a 13 años de edad y, finalmente, la fase seis, con tres años de secundaria y jóvenes de 13 a 15 años.

De igual forma, la dependencia informó que las asignaturas se segmentan en cuatro grupos de campos formativos, como son el lenguaje, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedad, temas de lo humano y comunitario, además de que dentro de las disciplinas hay un anexo especial para el estudio del idioma inglés para las fases que comprenden primaria y secundaria.

Asimismo, señaló que los contenidos dejan de responder a una especialización progresiva por materias; se harán dependiendo de las situaciones relevantes para el individuo y la comunidad a partir de puntos de conexión entre las asignaturas impartidas, además de que las horas de estudio dependen del nivel escolar, pero en la educación inicial y preescolar son tres horas; en primaria habrá cuatro horas y en secundaria siete.

También, agregó que uno de los objetivos es distribuir la educación en fases para priorizar la planeación, seguimiento y evaluación del trabajo entre docentes, esto para realizar cambios o ajustes según lo avanzado por los estudiantes.

En el comunicado emitido,

la SEP no detalla a partir de qué ciclo escolar migrarán de grados a fases de aprendizaje

