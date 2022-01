Mujer de Apizaco es vacunada tras un año de espera

Como no había quien la llevara a vacunarse contra Covid-19, porque vive en medio de un bosque en Apizaco, fue hasta este miércoles que la octogenaria María Asunción Martínez Carrillo, recibió la primera dosis del biológico en el Centro de Salud de Huamantla.

Me duelen las rodillas para caminar, como vivimos en un ranchito, nadie se enteró, no me han vacunado y no he tenido resfriado, expresó.

La mujer de 82 años dijo que tampoco recibe apoyos de la Secretaría del Bienestar, mi hijo tiene una bicicleta, pero no me puede llevar hasta el hospital para que me vacunaran, ya no puedo caminar.

Fue en los primeros días de enero de 2021 cuando la Secretaría de Salud anunció el inicio de la campaña de vacunación contra Covid, pero en marzo fueron vacunadas las primeras personas adultas en primera dosis.

Al respecto, Wilebaldo Herrera, hijo de doña Asunción Martínez, explicó que vive en José María Morelos y Pavón del municipio de Apizaco, pero como no hay transporte hasta mi domicilio, no podíamos salir, hace unos días me vacuné es que no encontraba mi credencial de elector y mi padre falleció hace poco.

Al Centro de Salud Urbano José Narro Robles, un vecino de esta familia los trasladó para la aplicación de la vacuna.

