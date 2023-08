Multa el ITE a dos grupos ciudadanos

Por no haber aperturado una cuenta bancaria para el manejo de sus recursos, el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) determinó multar con 10 mil 374 pesos a la organización ciudadana “Renovemos Tlaxcala”, así como por la misma cantidad a “Sociedad independiente Sí”, pues no presentó un contrato de donación, debiendo ser por servicio, además de que no acreditó propiedad de un bien.

En sesión extraordinaria, la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos, Administración y Fiscalización del ITE presentó los dictámenes consolidados respecto de los informes mensuales sobre el origen y destino de los recursos correspondientes a las organizaciones ciudadanas antes mencionadas, presentados de febrero a abril de 2023.

De esta forma, ambas sanciones serán impuestas a las organizaciones ciudadanas a través de la comisión en comento, por lo cual el Consejo General deberá publicar una sinopsis de la presente resolución en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, y una vez cumplido el plazo para la interposición del recurso que corresponda o presentada una vez que la autoridad jurisdiccional emita la resolución correspondiente.

Con todo lo anterior, el Consejo General continúa realizando la fiscalización de los recursos obtenidos por las organizaciones ciudadanas, esto como parte del proceso que iniciaron para convertirse en partidos políticos. Las multas fueron fijadas debido a que las catalogaron como graves, pero ordinarias, de ahí fue que se derivó el monto que deberá cubrir la organización, aunque esto no modifica en lo absoluto el que el Consejo General les haya negado ya el registro como partido político.

En caso de que el grupo ciudadano no obtenga su registro como partido, se dará vista a la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal.