A sus 87 años cultiva y vende calabazas

Una mujer de 87 años, oriunda de San Juan Totolac, cultivó durante el ciclo temporal semillas de calabaza que serán utilizadas durante las fiestas de los Fieles Difuntos. “Tienen dos usos, prepararlas en chacualole (dulce con piloncillo) o utilizarlas como calaveritas en el Día de Muertos”, explicó.

Municipios Chiquihuite, elemento indispensable en eventos importantes de Tetlanohcan

Ubicada en un paradero de transporte sobre la carretera federal Tlaxcala-Texmelucan a la altura Totolac, vende cada pieza de calabaza entre 20 y 50 pesos, según el tamaño.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La mujer dijo que trabaja para no aburrirse en casa, porque con la pensión del Bienestar le alcanza para comer. “No tengo hijos a quien mantener, mi señor falleció hace 11 años, no tengo padecimiento alguno”, contó doña Teresa Moreno Pérez. Refirió que vive con uno de sus hijos quien la procura para que no viva en la soledad.

“Tuve dos hombres y una mujer, pero ya están casados todos, uno de ellos vive conmigo, ya tengo 87 años de edad” manifestó.

Comentó que el precio de la calabaza aumentó porque la producción estuvo escasa a causa de la sequía.

No dejes de leer: ➡️ Pepitas de calabaza: la botana más antigua, económica y saludable del mercado

No obstante, comentó que a diferencia de otros ejidos “en San Juan vamos a levantar varios costales de maíz para comer el año entrante”.

“Se hierven con agua o se meten al horno de los panaderos de San Juan, se les pone azúcar, miel o piloncillo y esperamos que se pongan de color comestible”

Teresa Moreno, vendedora