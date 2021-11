Abandona alcaldesa de Panotla inauguración de calle

Colonos del Quinto Barrio de Panotla reprocharon a la alcaldesa Felicitas Vázquez Islas por su falta de madurez política en la inauguración a los trabajos de rehabilitación de la calle Primero de Junio.

En un acto protocolario de corte de listón, donde invitaron al exalcalde Eymard Grande Rodríguez, vecinos recriminaron también su falta de ética y valores, al prácticamente asistir y abandonar el sitio sin un argumento. Esto el pasado sábado.

Presidenta Felicitas, usted que siempre promulga valores, esperemos que en la continuidad de su trabajo como administradora del municipio pueda llevarlos a cabo, lamentamos que no esté presente y que su gente no dijera que no podía estar con nosotros, expresó una persona antes de la inauguración.

OBRA EN ABANDONO

Algunos habitantes cuestionados, indicaron que en su mayoría la obra estuvo etiquetada por la administración saliente, pero aclararon que estuvo abandonada y por ello solicitaron el apoyo del nuevo gobierno municipal.

Detallaron que Felicitas Vázquez terminó los trabajos de adoquinamiento y banqueta en unos metros lineales, pero destacaron que su apoyo solo fue en cubrir gastos de material, ya que los pobladores cooperaron en la mano de obra.

La gente de este municipio reconoce el trabajo a quienes lo hacen, aún con la falta de madurez de la alcaldesa, nosotros como pueblo seguiremos apoyando las cuestiones de nuestro municipio, ya que queremos un Panotla mejor, agregó un ciudadano.

Al igual que otras personas, lamentaron que, al momento de acudir a la alcaldía para solicitar su apoyo, la respuesta sea nula, pues nos dicen que nuestra autoridad está en reuniones o que salió de su despacho para atender otros temas.

Al corte de listón, acudió el exalcalde Eymar Grande, quien reapareció en un evento público tras concluir su mandato de cuatro años y ocho meses, además del acontecimiento de violencia contra su progenitor.

Eymard Grande Rodríguez

exalcalde de Panotla, reapareció en un evento público, después de terminar su mandato y tras los hechos violentos ocurridos en San Mateo Huexoyucan.

