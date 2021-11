Optan familias tlaxcaltecas por soya para elaborar alimentos

Por su valor nutrimental, sustituto de carne y su bajo costo económico la soya es una alternativa de alimento en las comidas familiares, ante estos tiempos de desequilibrios económicos por la pandemia de Covid-19, afirmaron amas de casa.

De acuerdo con los especialistas en salud, la soya contiene vitamina B, 30 % de proteínas, 20% de grasas, 24% de carbohidratos, ácido fólico, calcio, hierro, magnesio, fósforo, zinc y fibra.

Las tiendas naturistas en Tlaxcala comercializan una bolsa de soya de un kilo en 20 pesos y en el mercado se puede encontrar en 22 pesos a granel. Y es que, las amas de casa consideraron que con la soya pueden cocinar alimentos y sustituir la carne blanca y roja con platillos como albóndigas, tinga, carne para tacos árabes, entre otros.

Entrevistada al respecto, Diana N., empleada de una tienda en la capital, mencionó que la soya es de los principales productos que vende para la preparación de alimentos, incluso vende la soya para tacos árabes en 27 pesos.

La ventaja es el precio, por eso la gente lo compra, se llevan de una a dos bolsas. Además de nutritiva logran sustituir la carne. También vendo soya árabe porque compran para hacer los tacos árabes, anotó.

Por su parte, Evelia N., responsable de una tienda de yogures y productos naturales, compartió que la soya, así como el amaranto, trigo y arroz inflado son los que vende más, por su precio accesible para las amas de cada que todos los días deben preparar alimentos.

Son las amas de casa las que vienen a comprar, está bien porque es nutritivo. Mis clientas dicen que la preparación de las recetas son fáciles, no llevan mucho tiempo y la inversión en la comida es baja, comparado con un kilo de carne de puerco o de res que vale de 80 pesos en adelante, con 20 pesos ya compraste la soya.

Al respecto, Abril N., de 33 años de edad, afirmó que la soya le conviene por el precio económico y las comidas que puede preparar a bajo costo.

Desde que me enseñaron a cocinar albóndigas y tinga compro la soya porque con 20 pesos ya hice esos dos platillos, solo compro el resto de lo que utilizaré. Me agrada porque es nutritiva y comes saludable, dijo a esta reportera al salir de una tienda naturista donde compró el producto.

Consideró que a sus hijos les agradan los alimentos con la soya por eso planea sus menús de la semana para hacer comidas balanceadas, privilegiando el empleo de verduras y productos que aporten nutrientes.

