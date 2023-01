[Actualización] Aumentarán salario a policías de la capital en segunda quincena de enero

La segunda quincena de enero será cuando se vea reflejado el incremento salarial para los elementos que integran la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del ayuntamiento de Tlaxcala, informó el presidente municipal, Jorge Corichi Fragoso.

El alcalde detalló que tras la manifestación de 130 elementos adscritos a la Dirección de Seguridad entablaron diálogo para alcanzar un acuerdo, al referir que trabajará en mejora de sus condiciones laborales, de ahí que a mediados de 2022 recibieron un aumento salarial por una cantidad de mil pesos y para la segunda quincena recibirán un aumento similar.

Planteó que el incremento a la percepción de los oficiales no se dio a partir de la primer quincena de 2023, debido a que no ha sido aprobado aún el presupuesto por el cabildo, no obstante, se comprometió a que a partir de la siguiente quincena los salarios de los elementos alcancen los 12 mil 400 pesos mensuales.

Aumento salarial a policías de la capital será a partir de segunda quincena de enero, sostiene el alcalde Jorge Corichi Fragoso. Diana Zempoalteca | El Sol de Tlaxcala

La mañana de ayer, los policías municipales se apostaron en el patio de la Dirección de Seguridad, en exigencia de la mejora de sus condiciones laborales y el incremento que Corichi Fragoso anunció en diciembre pasado al rendir su primer informe de gobierno.

Apuntó que también darán atención a las deficiencias referidas por parte de los elementos de seguridad en los materiales que ocupan para cumplir con su función, como es la dotación de uniformes de calidad y la falta de insumos de papelería.

Respecto a la petición de modificar los turnos de 24 horas de trabajo por 24 horas de descanso a 12 horas de trabajo por 24 horas de descanso, refirió que cumplirán con la petición, siempre y cuando los oficiales garanticen los resultados.

Los policías municipales se apostaron en el patio de la Dirección de Seguridad, en exigencia de que se cumpla con el pago de un bono. Diana Zempoalteca | El Sol de Tlaxcala

130 elementos policiales de la capital recibirán un incremento a su salario.

12 mil 400 pesos percibirán mensualmente los policías de la capital tlaxcalteca.

Piden cambio en horarios

Policías hicieron la petición de modificar los turnos de 24 horas de trabajo por 24 horas de descanso a 12 horas de trabajo por 24 horas de descanso.

