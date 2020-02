Acusan conflicto de interés, en el IMM de Nopalucan

Una fémina golpeada por su marido acusó conflicto de interés en el Instituto Municipal de la Mujer (IMM) de Nopalucan, por lo que exigió al presidente municipal, Jaime Herrera Vara, que haga valer la justicia para que el hecho no quede impune.

La ciudadana Esperanza N. afirmó que su cónyuge Aureliano N. la golpeó el pasado uno de febrero, por lo que acudió a solicitar apoyo psicológico y legal en el IMM, pero su sorpresa fue que la directora del área es Leticia Pimentel Popocatl, quien a su vez es pariente del golpeador.

De acuerdo con su testimonio, la funcionaria le dijo que no le prestaría el servicio y que fuera a donde quisiera, pero que su denuncia no iba a proceder, pues supuestamente es “protegida” del presidente municipal.

“Fui brutalmente golpeada por mi marido, así que pedí apoyo a Leticia Pimentel y no me lo quiso brindar, porque es prima del señor Aureliano N.; lo que más me duele es que me vio en el edificio del Instituto Estatal de la Mujer y se lo fue a comunicar de manera inmediata a su primo (agresor)”, sostuvo.

Por ello, la mujer suplicó al alcalde que le ayude, toda vez que la advertencia de su expareja y de la propia servidora pública municipal es que la volverán a golpear y buscarán por todos los medios necesarios para que su caso no proceda.

“Le pido por favor señor presidente que haga justicia y que esta persona la remueva del cargo, porque protege a sus familiares y de seguir, volverá hacer lo mismo y van a tener apoyo de ella, mientras que los casos se seguirán repitiendo”, aseveró.

De hecho, Esperanza N. dijo que teme por su seguridad, pero que quedan como testimonios el auxilio que solicitó al alcalde y los procedimientos legales que ha llevado a cabo, pues Pimentel Popocatl “tiene muchas influencias con el munícipe y yo puedo hasta salir muerta”.

Actualmente cientos de organizaciones civiles, autoridades estatales y municipales se han pronunciado en contra de las agresiones a las mujeres, han pugnado por la igualdad de género y la no violencia.

