Acusan en Tlaltelulco pagos incompletos

Trabajadores de Tlaltelulco denunciaron que recibieron incompletos sus pagos por prestaciones de fin de año y no tienen fecha para cuando recibirán el completo.

Un grupo de trabajadores, encabezados por María N., denunció que sin justificación pagaron a los trabajadores una parte proporcional del aguinaldo que deberían recibir, y a la fecha no les han informado para cuándo les cubrirán el completo.

Los quejosos lamentaron no poder manifestarse por temor a perder su trabajo, por lo que señalaron que tendrán que esperar hasta cuando el alcalde ordene pagarles el resto, si tiene a bien cubrirlo o de lo contrario se quedarán con lo que les depositaron.

Explicaron que uno de ellos gana tres mil 300 pesos quincenales, así que debería haber recibido un aguinaldo de nueve mil 940 pesos, ya con su prima vacacional, pero solamente le pagaron seis mil 600 pesos.

Cuestionado al respecto, el alcalde Rubén Pluma Morales señaló que el pasado 24 de diciembre ordenó pagar alrededor de un millón 500 mil pesos para los 150 trabajadores que integran la plantilla laboral.

“El atraso en el pago se debió porque no llegó a tiempo una ministración, aunque solo fue de dos a tres días, no es la gran cosa, pero lo que pasa es que la gente anda buscando cualquier tema para afectar la administración”, aseguró.

Es más, agregó que “no toda la gente está contenta, algunos que colaboran están inconformes, pero ni se van, ni se ponen a trabajar y todo lo ven mal, pero cuando ellos cometen errores, como llegar tarde o no van, no pasa nada. Siempre el presidente, como el patrón, es el malo y eso no es solo en Tlaltelulco, es en donde sea”.

Pluma Morales prefirió no dar fecha de pago del aguinaldo completo, pero sí aseguró que el fin de mes pagará la quincena a los trabajadores y ya analiza la posibilidad de recorte de personal.

1.5 millones de pesos erogó el ayuntamiento para prestaciones

