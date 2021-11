Acusan hostigamiento e intimidación laboral, en Panotla

Policías municipales de Panotla evidenciaron casos de hostigamiento e intimidación laboral que sufren a diario dentro de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad.

Estos actos son cometidos por el comisario Gerardo Carro Flores, quien fue asignado por la alcaldesa Felicitas Vázquez Islas en una de las más importantes áreas del ayuntamiento y para el cuidado ciudadano.

A decir de los oficiales, el encargado de la seguridad en Panotla obligó a sus elementos en últimos días a firmar un documento de renuncia voluntaria, cuya copia posee El Sol de Tlaxcala.

Declararon que al momento no hay bajas en esta dirección por estos hechos, sin embargo, aseguraron que serán utilizados como intimidación en su contra, de ahí que muchos optaron por no firmarlos.

¿Qué fue lo que te dijeron?





“A mí me llamó el director de Seguridad Pública y literalmente me amenazó, me dijo que firmara por las buenas o de lo contrario lo haría por las malas”, declaró un oficial, quien prefirió reservar su nombre por temor a represalias.

¿Ya hubo gente despedida?





“No, al momento no porque esto es reciente, pero la verdad es que muchos ya optaron por darse de baja voluntariamente ante los actos de intimidación y hostigamiento laboral”, agregó.

¿Ya pidieron apoyo de la alcaldesa?





Al momento no, pero queremos que lo sepa por este medio, además de que sea público porque vulneran nuestros derechos”, dijo.

Otro oficial del municipio de Panotla dijo que “últimamente el director se ha pasado en cuestiones de trabajo y no queríamos hacerlos público porque nos tiene amenazados”.

SIN BAJAS

Hasta el momento no hay bajas en la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad de Panotla, los elementos han optado por no firmar el documento que estipula su renuncia.





