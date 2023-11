Alcaldesa de Sanctórum deja sin agua a vecinos

Vecinos de Sanctórum denunciaron que desde hace más de un mes no han recibido el servicio de agua potable, debido a la presunta descompostura de la bomba y deficiencias en la red.

Municipios Gobierno de Sanctórum abre tramo carretero “a la brava”

De acuerdo con afectados, el servicio es deficiente toda vez que desde hace varios meses era intermitente, es decir, algunas ocasiones les llegaba el líquido vital y en otras simplemente no lo recibían. Sin embargo, desde hace cuatro semanas definitivamente ya no recibieron el agua potable y a pesar de que solicitaron apoyo de la presidenta municipal, emanada del partido Movimiento Regeneración Nacional, Verenice García supuestamente los ignoró.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

De hecho, denunciaron que la alcaldesa actúa de forma “ventajosa”, pues apoya a sus parientes y amigos con agua potable a través de pipas, no así con el resto de la población, a pesar de las solicitudes giradas.

Municipios Exigen 30 % de descuento en agua potable en Sanctórum

Comentaron que a los avecindados de la parte alta tienen varios años con el problema de escasez, por ello han resuelto la problemática a través de la adquisición de pipas, cuyo valor es de entre 900 y mil 200 pesos cada una y solo les dura unos 20 días.

En Sanctórum llevamos un mes sin agua potable, la presidenta municipal no nos da la cara y solamente reparte pipas a personas que ella ordena se les lleve agua. Tenemos más de un mes solicitando el servicio y no hemos podido recibirlo, entonces, le pedimos a la presidenta mande agua para todos, no nada más para unos cuantos, señaló uno de los vecinos afectados.

No dejes de leer:➡️ Por aumento de inseguridad, pobladores tomaron la alcaldía de Sanctórum

El ciudadano acompañado de otros pobladores que prefirieron guardar el anonimato, declararon que son al menos unas 50 familias las afectadas de forma directa por la falta de suministro y, a pesar de ello, el municipio presuntamente ha hecho caso omiso para atender el problema.

La escasez ha provocado preocupación y temor de enfermedades estomacales, por lo que a través de este medio de comunicación pidieron a la alcaldesa que actúe en consecuencia, de lo contrario irán a manifestarse frente a la presidencia municipal.

Aseguraron que están inconformes porque han pagado su servicio de forma anual y pese a ello éste es deficiente, mientras otros pobladores radicados en la parte baja reciben el suministro sin problema y presuntamente adeudan varios años.

Los detalles:➡️ Dan “poder absoluto” a alcaldesa de Sanctórum

700 pesos anuales es el costo del servicio de agua potable en el municipio de Sanctórum.