Alcaldesa de Sanctórum retiene recursos la comunidad Francisco Villa

El presidente de la comunidad Francisco Villa, Franco Lucio Mendoza, acusó a la alcaldesa de Sanctórum, Verenice García Zaldivar de retener ilegalmente los recursos y pidió la intervención de la titular del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), María Isabel Maldonado Textle.

Municipios Acusan a alcaldesa de Sanctórum de opacidad

A través de un escrito, el edil señaló que en los tres primeros meses de administración no recibió las participaciones correspondientes, sin una explicación por parte de la alcaldesa emanada del partido Movimiento Regeneración Nacional.

Sin embargo, dijo, deduce se trata de un asunto político, pues han tenido marcadas diferencias políticas, pues el edil no es de los “aplaudidores” o sumisos a la administración municipal, amén de que le ha comentado sus errores a la munícipe.

Por la negativa, dijo, su comunidad ha sufrido un rezago en obras y beneficios para madres de familia, por ello, decidió financiar ciertos gastos propios de la administración, como los pagos por los servicios brindados en el Centro de Asistencia Infantil Comunitario.

Detalló que con sus quincenas sufragó durante tres meses el pago de nóminas a personal administrativo, apoyos económicos a las personas de aquella comunidad, herramientas de trabajo, gasolina, pago de eventos culturales y entregó un pequeño apoyo para la fiesta patronal.

“De no haber sufragado aquellos gastos, nuestra población estaría en el mismo o en el peor rezago, gracias a las malas decisiones de la presidenta. Decidí donar al 100 % mi sueldo a la comunidad y hoy no he gozado del mismo, pensando en el crecimiento de mi población”, destacó.

A pesar de ello, en diciembre de 2022 y enero de 2023, presentó las comprobaciones para su cuenta pública y, la tesorera Petra Angélica Alonso Vázquez se la rechazó, alegando que estaba “excedida”, entonces no se la recibió.