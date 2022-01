Erogará Sanctórum 2.6 mdp para cabildo

El municipio de Sanctórum ejercerá este año un monto superior a los 24 millones de pesos, de los cuales 2.6 millones de pesos serán destinados solo para el pago de los miembros del Cabildo.

De acuerdo con el presupuesto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el total del recurso público para el municipio gobernado por la alcaldesa Verenice García Zaldívar es de 24 millones 247 mil 706 pesos.

De ese total, detalla, 16 millones 126 mil 313 pesos corresponden al Fondo General de Participaciones; 878 mil 629 al Fondo de Compensación; 376 mil 554 pesos del Incentivo para la Venta Final de Gasolina y Diesel.

En cuanto a la Distribución de las Aportaciones Federales establece que del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), la alcaldesa administrará siete millones 763 mil 674 pesos y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun), seis millones 368 mil 982 pesos con 29 centavos, lo cual de un total 14 millones 132 mil 656 pesos con 29 centavos.

De ese recurso, dos millones 604 mil pesos serán destinados solo para el pago de los miembros del Cabildo, que en su mayoría son emanados del partido Movimiento Regeneración Nacional, cuya política partidista es no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, además de la aplicación de la política de austeridad republicana.

Así, la alcaldesa cobrará al año, 480 mil pesos (40 mil mensuales), el síndico se embolsará a lo largo de 2022, un monto de 276 mil pesos (23 mil mensuales), cada regidor 264 mil pesos al año (22 mil mensuales), por siete que es el total de regidores, resulta un millón 848 mil pesos.

Esos gastos en emolumentos no consideran el pago de los directores y mandos medios, por lo que una parte importante del gasto público será destinado solo para las compensaciones de las autoridades, funcionarios y servidores públicos.

